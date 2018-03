Orientamento post diploma, un incontro all'Istituto Russell Newton

La mattina di lunedì 5 marzo all’Istituto Russell Newton di Scandicci si parla di orientamento post diploma. Un incontro promosso dalla scuola per aiutare i ragazzi delle classi quinte che si stanno preparando a fare delle scelte fondamentali per la loro formazione futura.

Il Dirigente Scolastico, Anna Maria Addabbo ha presentato il progetto: “L'orientamento post diploma è un processo lungo e complesso che non si può risolvere in una giornata di incontri con il mondo accademico e professionale.

Durante il corrente anno scolastico il Russell-Newton ha preso le mosse dalle esigenze orientative degli studenti. Alle classi quinte, tramite un Google form, è stato distribuito un questionario relativo alle prospettive lavorative, al gradimento degli studi intrapresi, alla coerenza fra l'indirizzo e le aspirazioni professionali. I risultati sono stati elaborati dalla prof.ssa Irene Calloud e saranno presentati il 5 marzo.

Inoltre in occasione dell'annuale service messo a disposizione dal Lions Club Firenze Scandicci per gli scambi giovanili è stata affrontata la medesima tematica. Gli studenti di quinta sono stati invitati a esporre in un tema le personali prospettive sul post diploma. I testi raccolti dalla pro.ssa Raffaella Cicero, e sottoposti all'attenzione di Paolo Dieni, attuale presidente del Club, offrono uno spaccato significativo della moderna società e di giovani che chiedono agli adulti esempi di onestà e di coerenza. Il 5 marzo poi alcuni professori parleranno delle loro professioni dimostrando come l'osmosi fra mondo del lavoro e scuola è stata ed è una continua forma di arricchimento.

Infine uno spazio è dato alla formazione toscana degli Istituti Tecnici Superiori, come il Russell Newton, capofila dell'ITS MITA, che prepara tecnici superiori che si andranno ad occupare nelle filiere dell'alta moda”.

Questo è il programma dell’incontro di lunedì:

10.05 - Saluto di benvenuto da parte del Dirigente Scolastico,

Prof.ssa Anna Maria Addabbo,

10.15 - Diye Ndiaye, Assessore Pubblica Istruzione Comune di Scandicci,

10.30 - Dott. Enrico Bocci, La professione di Imprenditore informatico

10.45 - Prof.ssa Alessandra Fusco, La professione di Avvocato

11.00 - Prof. Enrico Bausi, La professione di Commercialista

11.15 - Prof.ssa Antonella Vitiello, Le professioni nel settore della moda

11.30 - Prof. Stefano Dominici, La professione di Ingegnere

11.45 - Prof.ssa Irene Calloud, Analisi dei fabbisogni orientativi

12.00 - Dott.ssa Roberta Colombi, Il contributo di Confindustria

12.15 - Paolo Dieni, Presidente Lions Club sezione Firenze Scandicci,

Il service Lions Firenze Scandicci 2018

12.30 - Loriana Fiordi, Gli scambi giovanili

12.40 - Premiazione degli studenti che hanno partecipato al Concorso

indetto dal Lions Club Firenze Scandicci

Fonte: Ufficio Stampa

