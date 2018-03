Provocò un incidente a Certaldo, positivo a cannabis e alcol: denunciato 36enne

Un 36enne di Certaldo è stato denunciato per guida sotto l’influenza dell’alcool e di sostanze stupefacenti. Domenica 25 febbraio, a Certaldo, l'uomo era alla guida della sua auto ed è rimasto coinvolto in un incidente con un altro mezzo che arrivava dalla direzione opposta.

I carabinieri sono intervenuti e si sono accorti che il conducente non era pienamente lucido, pertanto lo hanno invitato a sottoporsi agli esami presso l’ospedale di Empoli. Gli esiti di tali accertamenti hanno confermato il dubbio dei carabinieri: l’uomo era sia sotto l’influenza dell’alcool, con un tasso di oltre 1,5 g/l, sia sotto l’effetto di stupefacenti, essendo risultato positivo anche alla cannabis. Per tale motivo è stato denunciato in stato di libertà e gli è stata ritirata la patente di guida.

