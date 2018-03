Denunciato 70enne a Prato, scattava foto al voto: "Servono a mia moglie"

Oltre ai fatti di Livorno, c'è un'altra denuncia in Toscana al seggio. Un 70enne di Prato è stato denunciato perché sorpreso a fotografare le schede elettorali all'interno della cabina. Ad accorgersene è stata la segretaria di un seggio che ha subito chiamato i poliziotti in servizio. L'intervento della Digos ha permesso di accertare che effettivamente l'uomo aveva scattato alcune fotografie dopo il voto. Il settantenne si è giustificato con gli agenti dicendo che le foto servivano alla moglie, la quale non aveva capito come si doveva votare.

