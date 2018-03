Shock a Pontedera: anziano uccide la moglie e si butta dal terzo piano

Tragedia a Pontedera: un 97enne ha cercato di uccidere la moglie e poi si è buttato dal terrazzo. L'uomo ha conficcato un cacciavite nella nuca della consorte, inferma a letto. In seguito si è lanciato nel vuoto dal terzo piano del palazzo dove abitava la coppia, in centro a Pontedera. L'episodio è accaduto nel pomeriggio di oggi, domenica 4 marzo, e sul posto ci sono ancora le forze dell'ordine. L'anziano e la moglie sono ricoverati in gravissime condizioni in ospedale.

AGGIORNAMENTO ORE 20.05

I due non ce l'hanno fatta. Il 97enne e la consorte 86enne sono entrambi deceduti all'arrivo a Cisanello, l'ospedale di Pisa. Sul posto a Pontedera sono arrivati i figli della coppia, mentre la polizia ha ricostruito la vicenda.

