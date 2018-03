Strade Bianche, nuovo successo: 5mila amatori per la Gran Fondo

La carica dei 5 mila amatori ha invaso la Fortezza Medicea di Siena per la Rcs Gran Fondo Strade Bianche, gran fondo ciclistica riservata ai non professionisti che oggi è andata in scena fra crete, colline e strade sterrate delle Terre di Siena. Polvere, sudore e tante emozioni per una gara che anche quest'anno ha visto salire in sella tantissimi appassionati della due ruote. A cimentarsi nell’impresa anche il sindaco di Siena, impegnato con gli altri in un tracciato dallo scenario unico al mondo, come quello di Siena e delle Crete. Due percorsi, lungo e medio, con partenza per tutti dalla Fortezza Medicea, dove lo start è stato dato questa mattina dall’assessore allo sport del Comune di Siena. Il tratto lungo coincide con quello della gara Women Élite, quello corto con il primo fino a Murlo dove si separa verso destra con un settore sterrato e una discesa fino Monteroni d’Arbia. Gli ultimi chilometri sono gli stessi per entrambi i percorsi. Una gara cresciuta negli anni, sia nel gradimento che nella partecipazione di atleti, come dimostra il fatto che tra i partecipanti ben l'83 per cento è arrivato da fuori Toscana, con Milano, Roma e Firenze prime tre province, seguite da Siena al quarto posto. La manifestazione è organizzata da Rcs Sport / La Gazzetta dello Sport e rientra nel cartellone degli eventi della Sport Siena Weekend: la rassegna che celebra tutti gli sport organizzata dal Comune di Siena e in programma fino a domenica 18 marzo.

Fonte: Ufficio stampa

