TNT Sincronizzato, grandi risultati a Fucecchio e Massarosa

Sugli scudi le atlete del T.N.T. Empoli Sincronizzato nelle ultime prove dei campionati regionali per le rispettive categorie. Alla piscina di Fucecchio, nella 4/a tappa del campionato toscano 'Juniores' organizzata proprio dalla società empolese, Olivia Giustini (classe 2000) ha vinto l'esercizio di 'Solo' del programma tecnico con 68,332 punti arrivando 2^ in quello di 'Solo' libero toccando quota 69,167. A sua volta, la coppia Anna Caprara ('00) e Livia Chiarugi ('02) ha guadagnato la piazza d'onore nel 'Duo' tecnico con 62,526 punti. Inoltre la classifica 'Obbligatori' delle 'Juniores' è capeggiata da Valentina Alderotti ('00) (68,165 punti) con Olivia Giustini (66,174) subito dietro. A seguire, pure le compagne di squadra Anna Caprara ('00) (9^ a 60,320); Matilde Migliorini ('03) (12^ a 60,121); Livia Chiarugi (13^ a 60,019); Noemi Donzelli ('01) (15^ a 59,912) e Vittoria Lisi ('00) (28^ a 56,102). Le concorrenti tesserate dall'associazione sportiva del presidente e dt Giovanni Pistelli sono state protagoniste anche nella manifestazione tenutasi alla 'Frati' di Massarosa (Lucca) e allestita dal sodalizio locale Aquatica. Al 2° appuntamento stagionale 'Obbligatori' per le 'Ragazze', la biancazzurra Matilde Migliorini ('03) ha meritato la medaglia d'oro con 61,098 punti; mentre Chiara Guidi ('03) è giunta 9^ a quota 57,398; Gemma Bagnoli ('05) (14^ a 56,246); Sofia Vannuccini ('04) (27^ a 53,013) e Ludovica Cappelli ('03) (50^ a 40,490). All'interno dello stesso impianto, nella 2/a gara 'Obbligatori' del 2017/2018 ma per le 'Esordienti A', la portacolori del club di viale delle Olimpiadi, Michelle Aurora Masiani ('06) è salita sul più alto gradino del podio con 52,822 punti. Dopodiché Anna Mazzoni ('06) ha concluso in 29^ posizione a quota 46,061; Elena Videtta ('07) (30^ a 45,825); Elisabetta Pippi ('07) (32^ a 44,437) e Matilde Filangieri ('07) (39^ a 43,187).

Fonte: Tnt Empoli - Ufficio Stampa

