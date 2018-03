Firenze e Cioccolato, live cooking dello chef Alessandro Borghese

Appuntamento da non perdere per curiosi ed amanti del mondo cioccolato quello in programma MERCOLEDI' 7 MARZO nel cuore Firenze! A partire dalle ore 15 in Piazza SS. Annunziata si svolgerà il live cooking di chef ALESSANDRO BORGHESE, “guest star” della XIV edizione della Fiera del Cioccolato Artigianale - in programma fino all'11 marzo - che creerà per il pubblico un piatto rigorosamente a tema (necessaria prenotazione).

L'incontro con chef Borghese rappresenta il momento clou del ricchissimo calendario di eventi e iniziative proposto quest'anno da FIRENZE E CIOCCOLATO, dieci giornate scandite da degustazioni, food show, laboratori e molto altro ancora: su tutto gli assaggi proposti da maestri cioccolatieri provenienti da tutta Italia, che guideranno il pubblico in un goloso viaggio da nord a sud della Penisola nell'universo del cioccolato e delle sue più originali interpretazioni artigianali.

Come già avvenuto lo scorso anno “Firenze e cioccolato” rinnoverà MARTEDÌ 6 la sua attenzione verso i meno fortunati con un appuntamento particolarmente sentito organizzato in collaborazione con la Caritas di Firenze: presso la mensa del centro storico - affacciata proprio sulla piazza sfondo della manifestazione - LUIGI BONADONNA, chef dello Chalet Fontana di Firenze, realizzerà un pranzo per oltre 120 ospiti della struttura diretta da Alessandro Martini.

Principali eventi in calendario:

CHOCOLATE CHEF – ore 16 (tutti i giorni)

Food show con grandi nomi della ristorazione toscana:

MART. 6 - Antonello Sardi (La Bottega del Buon Caffè); GIOV. 8 - Massimiliano Catizzone (Villa La Palagina);

VEN.9 - Saverio Giuliani (Harry's Bar); SAB. 10 - Beatrice Segoni (Konnubio); DOM. 11 - Vincenzo Guarino (Il Pievano)

TARTUFINO DI UN BAMBINO – ore 17 (tutti i giorni)

Laboratori di cioccolateria per i più piccoli con gli studenti della scuola Cordon Bleu di Firenze

LEZIONI DI CIOCCOLATO – ore 18 (tutti i giorni)

Dimostrazioni live con il maître chocolatier Andrea Bianchini.

ETNICIOCK, TUTTE LE LINGUE DEL CIOCCOLATO – ore 19 (tutti i giorni)

Chef e cucine etniche alle prese con il cioccolato:

MART. 6 - Nguyen Thi Thuy Lan (Com Saigon, Vietnam); MERC. 7 - Pablo Gucic Ferrer (El Inca, Perù);

GIOV. 8 - Chen Yunfei (Firenzen, Thailandia); VEN. 9 - Almaz Mebrahtu Burule (Corno d’Africa, Eritrea)

SAB. 10 - Sampath Ranasinghe (Kottu, Sri Lanka); DOM. 11 - Lui Kunshan (Fulin, Cina)

MASTERCLASS DISTILLATI – ore 21 (tutti i giorni)

Abbinamenti guidati fra cioccolato e distillati:

GIOV. 8 - Rum (Compagnia dei Caraibi); VEN. 9 - Tequila e Mescal (Compagnia dei Caraibi); SAB 10 - Whisky (Compagnia dei Caraibi)

GIOVEDI' 8 MARZO (ore 10): GIOIELLI DI CIOCCOLATO

Realizzazione dal vivo di gioielli di cioccolato a cura degli allievi di LAO Le Arte Orafe Jewellery School di Firenze.

Il ricavato della vendita sarà devoluto in beneficienza a favore del Progetto ITACA Firenze Onlus.

VENERDI' 9 MARZO (ore 15): UN CALCIO AL CIOCCOLATO

Un pò di cioccolato prima, durante e dopo gli allenamenti: un divertente approfondimento sul connubio tra calcio-cioccolato

nell'incontro-laboratorio con Simone Bellesi, pasticcere ufficiale dell’ACF Fiorentina.

