Indossiamo ciò che siamo: consigli di una stilista alla biblioteca San Giorgio

Per scoprire qualche segreto in più, per poter far tesoro dei consigli di un’esperta, parte alla biblioteca San Giorgio l’appuntamento con “Indossiamo ciò che siamo”: incontri individuali con Maria Antonietta Pacifico per valorizzare la propria immagine personale. Maria Antonietta Pacifico sarà disponibile in biblioteca San Giorgio, ogni martedì dalle 16.30 alle 18.30 a partire dal 6 marzo. Gli incontri sono gratuiti.

È necessario prenotare chiamando il numero 328 7692706.

“Gli abiti che indossiamo – dice la fashion stylist Maria Antonietta Pacifico – dovrebbero rispecchiare la nostra personalità, aiutandoci ad essere accurate e a rimanere fedeli a noi stesse, indipendentemente dall’età e dalla taglia. Non c’è bisogno di spendere tanto denaro per avere un look giusto, né tanto meno dobbiamo rincorrere i modelli irrealistici che ci propongono le riviste di moda. A volte basta un abbinamento azzeccato per esaltare i nostri punti di forza o un accessorio per sviare l’attenzione da quello che ci appare un nostro punto di debolezza.”

