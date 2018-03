James Blunt al Pistoia Blues Festival

James Blunt torna in Italia con il suo “The Afterlove Tour” per esibirsi in una serie di concerti che faranno la gioia dei fan. La prima delle cinque tappe previste sarà il 10 luglio al Live in Genova (Porto Antico), a cui faranno seguito le date dell’11 all’Arena Live di Padova (Gran Teatro Geox), il 13 al Pistoia Blues Festival (Piazza Duomo), il 16 al Carpi Summer Fest (Piazza Martiri) e il 17 al Roma Summer Fest (Auditorium Parco della Musica- Cavea).

I biglietti per gli show andranno in vendita a partire dalle ore 10.00 di mercoledì 7 marzo su www.ticketmaster.it, www.ticketone.it e in tutti i punti vendita autorizzati.

Chi ha avuto modo di partecipare ai concerti dell’anno scorso (il 12 novembre al Palalottomatica di Roma, il 13 al Mandela Forum di Firenze e il 14 al Mediolanum Forum di Milano) conosce lo straordinario talento dell’artista britannico. Il 2017 è stato un anno particolarmente ricco di soddisfazioni per l’artista che ha pubblicato il suo quinto album in studio, ‘The Afterlove’, anticipato dalla hit ‘Love Me Better’ (prodotta da Ryan Tedder) e ha iniziato il tour a supporto del disco.

L’album, acclamato dalla critica, è stato realizzato da autori e produttori prestigiosi quali Ed Sheeran, Ryan Tedder, Emily Warren (The Chainsmokers), Mozella (Miley Cyrus, Madonna) e Stephan Moccio (The Weeknd). Il 19 maggio è uscita anche una collaborazione con il dj tedesco Robin Schulz intitolata “OK”, che vede il cantautore britannico avventurarsi nel genere dance/house.

James Blunt nella sua carriera ha venduto complessivamente oltre 30 milioni di dischi tra album e singoli, accumulato più di 625 milioni di views su YouTube e oltre 680 milioni di streams nelle piattaforme digitali.

Fonte: Ufficio Stampa

