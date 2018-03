Lo chef Luigi Bonadonna ai fornelli per la mensa della Caritas

Un pranzo speciale, per degli ospiti speciali. Lo Chalet Fontana sarà presente alla Fiera “Firenze e cioccolato”, in programma fino all’11 marzo in piazza Santissima Annunziata, per una buona causa: offrire un pasto cucinato dal suo chef, Luigi Bonadonna, ai bisognosi. Il 6 marzo, a partire dalle ore 12, le persone che si rivolgono alla Caritas di piazza Santissima Annunziata avranno questa sorpresa.

“E’ una opportunità per un messaggio di solidarietà verso chi è in difficoltà - dichiara Antonella Giachetti, rappresentante della proprietà - Tutto lo staff dello Chalet Fontana è pronto e darà il suo meglio. E’ la prima volta che partecipiamo a questa iniziativa e siamo contentissimi di poter dare il nostro contributo a questa buona causa”. In totale, saranno 130 i pasti che verranno serviti nel corso della mattinata.