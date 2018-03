Morte Davide Astori, aperta indagine per omicidio colposo

Un'indagine per omicidio colposo è stata aperta in merito al caso di Davide Astori, capitano della Fiorentina, scomparso a 31 anni per un probabile arresto cardio circolatorio. Sono due i luoghi del cuore: il primo è lo stadio Artemio Franchi di Firenze, dove i tifosi di molte sqaudre hanno tenuto una processione per rendere omaggio al capitano. Cagliari, Roma, le due ex squadre, ma pure Empoli, Torino e altre società: le sciarpe portate in dono dai tifosi sono un universale saluto di addio. Biglietti e messaggi affissi alle cancellate chiudono il quadretto di cordoglio. L'altro luogo è l'hotel 'Là di Moret', dove la Fiorentina soggiornava in attesa della sfida con l'Udinese. In una camera di questo albergo Astori ha dormito per l'ultima notte, dopo aver giocato alla Play Station con il compagno di squadra Marco Sportiello. La famiglia di Astori, i genitori e la compagna Francesca Fioretti, appena saputa la notizia sono partiti per Udine. La famiglia ha soggiornato nello stesso albergo, prima di recarsi all'obitorio.

Lutto a Firenze

Il sindaco Dario Nardella dichiara che la notizia della scomparsa prematura di Davide Astori ha sconvolto il mondo del calcio e addolorato tutta Firenze, città che lui aveva scelto per la sua professione e per la sua vita familiare. Il ruolo di capitano della squadra della città, il profondo legame che ha saputo costruire non solo con i tifosi ma con l’intera comunità grazie anche alle indubbie qualità umane e ai valori civici in cui ha dimostrato di credere, la condotta esemplare di professionista attaccato ai più autentici valori della maglia viola, della Nazionale italiana nella quale ha giocato e del mondo dello sport in generale e, non ultima, la giovane età nella quale è stato colto da una morte tragica e improvvisa, ricorda il sindaco, sono alla base del sentimento collettivo di cordoglio di tutta Firenze. Certo di interpretare questo sentimento genuino e profondo, il sindaco proclama il lutto cittadino per il giorno dei funerali di Davide Astori, esempio di uomo, prima ancora che di calciatore. Il Comune è pronto a promuovere o a sostenere, in accordo con la famiglia e la Fiorentina, ogni altra forma di ricordo di Davide, per valorizzare, attraverso la sua figura, l’immagine pulita, corretta e umana del calcio e dello sport in generale.

Appresa la tragica notizia della morte del capitano della Fiorentina, Davide Astori, il gruppo del Partito Democratico in Consiglio comunale esprime grande dolore e tristezza per la scomparsa di un calciatore che è stato un esempio per tanti giocatori. Il gruppo PD esprime sentite condoglianze alla società Fiorentina ed ai familiari di Davide Astori.

“Morire a 31 anni, nel pieno della vita, non è mai giusto. Alla famiglia di Davide Astori, alla compagna Francesca, alla figlia Vittoria, alla grande comunità dei tifosi Viola che Davide rappresentava ed onorava ogni domenica, nonché a tutti gli amanti dello sport che, negli anni, hanno apprezzato la sua umiltà e la sua professionalità, vanno le nostre più sincere condoglianze”. Questo è quanto scrive Francesco Torselli, portavoce dei gruppi consiliari di minoranza in Consiglio comunale: Forza Italia, Firenze Riparte a Sinistra, Movimento 5 Stelle, La Firenze Viva, Fratelli d’Italia e Gruppo Misto.

La scomparsa del capitano della Fiorentina Davide Astori "ci addolora. E' così improvvisa che lascia sgomenti davanti a quanto accaduto e alla sofferenza dei suoi cari". Francesca Paolieri e il gruppo Pd della Città Metropolitana di Firenze ricordano "una persona rigorosa, lontana dai riflettori anche quando era al centro per il suo gioco, capace di esporsi solo quando volle leggere il diario di Anna Frank di fronte al razzismo di una tifoseria cieca. E' una grande perdita".

Una mostra alle Gallerie degli Uffizi è stata dedicata alla memporia del capitano.

