Mostra Mercato del tartufo marzuolo, a Volterra anche il Piccolo Palio dei Caci

Sabato 24 e domenica 25 marzo si rinnova a Volterra (PI) l'appuntamento con la MOSTRA MERCATO DEL TARTUFO MARZUOLO, kermesse dedicata a tartufo ed eccellenze enogastronomiche del territorio che come ormai da tradizione inaugura la “primavera del gusto” di Toscana.

Cornice dell'evento le Logge del Palazzo Pretorio di Piazza de' Priori, nel cuore della città etrusca, dove per due giorni sarà possibile conoscere ed acquistare il meglio delle specialità del paniere locale – oltre al tartufo anche formaggi, olio, vino, birra, salumi, dolci - raccontate direttamente dai produttori. Al mondo del vino sarà dedicato anche lo spazio interno a Palazzo de' Priori, con gli assaggi a tema “Il vino, la storia, il territorio” proposti da Associazione “Vignaioli Volterra”, presentati da Fisar – Delegazione Storica di Volterra.

Assaggi e degustazioni per curiosi e appassionati dunque, ma come sempre la due giorni volterrana mette in calendario anche tante iniziative collaterali dedicate a grandi e piccini. Fra queste nella giornata di domenica 25 la prima edizione del PICCOLO PALIO DEI CACI, divertente gara dedicata ai bambini dai 6 ai 12 anni in collaborazione con il Comitato delle Contrade, allestita in Piazza dei Priori; LE FRECCE DI DIANA” gara amichevole di arceria in programma presso l'Agriturismo il Mulinaccio organizzata dall’associazione Communitas Monte Voltraio.

Sabato 24 nella sala Giunta di Palazzo dei Priori si svolgerà invece la presentazione del libro “La cucina dei mercati in Toscana”, con ospite l’autrice Giulia Scarpaleggia - vincitrice del Premio Jarro Giovani nel 2015 - intervistata dalla giornalista de “La Nazione” Ilenia Pistolesi. Si rinnova infine l'appuntamento con il PREMIO JARRO GIOVANI, appendice dell'importante riconoscimento da anni conferito durante l'edizione autunnale di Volterragusto ai più importanti comunicatori di settore: un premio che vuole valorizzare l'impegno di quei giovani Under 35 che, per passione o lavoro, si siano distinti nell'opera di valorizzazione e divulgazione del paniere enogastronomico. A riceverlo domenica 25 marzo (ore 18) nella Sala Giunta di Palazzo dei Priori sarà LORENZO SANDANO, romano classe 1991, autore di “Reporter Gourmet” e – nonostante la giovanissima età - già famoso ed apprezzato critico gastronomico a livello nazionale.

Si segnalano infine la seconda edizione della Gara Cicloturistica “Città di Volterra”, in calendario domenica 25 con partenza da Piazza De' Priori, e la mostra di pittura “ELLEN A VOLTERRA” allestita dal 23 al 27 marzo nella Sala del Giudice Conciliatore di Palazzo De' Priori, suggestiva raccolta dei lavori dell'artista olandese Ellen Vandermeulen.

Tanti i motivi insomma per trascorrere giorni di piacere e relax in uno dei territori gastronomici più ricchi di Toscana. Per info e aggiornamenti visitare il sito www.volterragusto.com (mail: infovolterragusto@gmail.com) o contattare l’ufficio Turistico “Volterra, Val di Cecina, Val d’Era” allo 0588-86099 (mail: info@volterratur.it).

Fonte: Ufficio Stampa

