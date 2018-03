Otto Marzo, open day dedicati alla ginecologia tra Firenze ed Empoli

Varie le iniziative che si terranno nell’area fiorentina dell’Asl toscana centro in occasione della Festa della Donna del prossimo 8 marzo. Come sottolineato dalla dottoressa Valeria Dubini, direttore delle attività consultoriali e responsabile aziendale della Rete Codice Rosa, le iniziative (promosse da Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, con il patrocinio della Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia) nascono da una forte collaborazione tra gli operatori delle strutture consultoriali e quelli degli ospedali, che vedono protagonisti medici, infermieri ed ostetriche afferenti ai Consultori e al Dipartimento materno-infantile diretto dal dottor Giansenio Spinelli, le iniziative tematiche si ripropongono di promozionare la salute alle nostre assistite.

I Servizi aperti e i professionisti a disposizione delle donne sui temi della prevenzione, diagnosi e cura delle patologie ginecologiche, saranno i seguenti:

all’Ospedale Piero Palagi, viale Michelangelo, Firenze, (secondo piano) dalle 9,00 alle 12,30, visite multispecialistiche mirate a tutti gli aspetti che riguardano la salute delle donne e che si manifestano con maggiore frequenza: dalla ginecologia alla terapia del dolore, fino alla dermatologia, alla cardiologia, all’endocrinologia e alla psicologia. Non serve l’appuntamento. Per informazioni telefonare: 055 6937282- 055 6937654.

All’Ospedale Santa Maria Nuova, promosso dalla direzione sanitaria, dalla unità funzionale attività consultoriali e dalla struttura di chirurgia e ginecologia mininvasiva, si svolgerà dalle ore 14,00 alle 16,00 l’incontro “La Salute Ginecologica: Focus sui Fibromi Uterini”. Dopo i saluti della dottoressa Francesca Ciraolo, direttore sanitario del presidio, intervengono la dottoressa Valeria Dubini – La salute ginecologica. I percorsi dell’area fiorentina- il dottor Alberto Mattei – I fibromi uterini. Quando e come intervenire. Di fatto il SMN lancerà un nuovo percorso che nascerà a breve in questo presidio. L’incontro è collegato alla visita guidata e gratuita del percorso museale dell’Ospedale, in collaborazione con la Fondazione Santa Maria Nuova, nata per promuovere e valorizzare il patrimonio storico artistico del complesso monumentale di Santa Maria Nuova . Per informazioni 055 6938366

Al San Giovanni di Dio all’ambulatorio n.12 del Padiglione Amerigo Vespucci i medici di ginecologia e ostetrica offrono gratuitamente visite ed ecografie dalle 8,30 alle 13,30 e dalle 14,00 alle 19,00 (tramite prenotazione call center 84000300). La prenotazione è rivolta alle pazienti affette da fibromatosi uterina, presunta o accertata.

l’Ospedale del Mugello aderisce all’Open Day tenendo aperti, sempre l’8 marzo, gli ambulatori ginecologici con accesso gratuito dalle 9,00 alle 11,00 con professionisti e ginecologi dedicati. Verranno illustrate alla popolazione interessata le più recenti novità sul tema dei fibromi uterini con possibilità di visite e controlli ecografici necessari, anche questi gratuiti. La mattinata avrà termine dalle 11,30 alle 12,30 con un incontro presso la sala della direzione sanitaria ospedaliera (al 3°piano), con i medici di famiglia del territorio mugellano, per un aggiornamento sul tema specifico ed uno scambio di opinioni sulle più recenti novità in tema di terapia sia medica che chirurgica di questa importante e frequente patologia.

Anche al San Giuseppe di Empoli (piano terra, Hall d’ingresso, area ristoro) è previsto un incontro specifico sui fibromi uterini, dalle 9 alle 12,30 con gli specialisti e senza appuntamento.

Per maggiori informazioni visitare il sito www.bollinirosa.it o inviare una e-mail a eventi@bollinirosa.it https://www.uslcentro.toscana.it/

Fonte: Ufficio Stampa Asl Area Vasta Centro

