Requiem for Lady Poret: replica per lo spettacolo di Arsenale delle arti

Torna in scena mercoledì 7 marzo alle ore 21, dopo il successo registrato proprio sul palco del Teatro Boccaccio lo scorso novembre, Requiem for Lady Poret, spettacolo della compagnia valdelsana Arsenale delle Arti.

Lo spettacolo è un dramma psicologico che punta tutto sull’introspezione, ma si avvale di effetti scenici e coreografie di grande impatto visivo e simbolico. Questa la trama: una giovane coppia di sposi si sta preparando per vedere una mostra di Francis Bacon e proprio davanti ad un suo quadro, L’Edipo e la Sfinge, la loro vita cambierà per sempre.

Una minaccia si farà strada nella loro ovattata e tranquilla vita borghese. Sylvia é una docente appassionata di storie e libri, che divora leggendo dietro i suoi grandi occhiali. David come disegnatore dà corpo alle immagini astratte che la moglie crea dentro di sè ogni volta che sfiora con l’immaginazione le pagine di un libro. Nei caratteri dei due personaggi e nelle piccole cose della loro vita sono presenti oscuri presagi di una realtà nascosta e parallela che fa riemergere segni di un oscuro passato che torna per accadere di nuovo domani.

Arsenale delle Arti é una compagnia teatrale che nasce nel 2005 e che si distingue per la messa in scena di opere che studiano le radici dell’esistenza umana. Il mito antico diventa un’eco lontana nelle vicende di personaggi che vivono passioni eterne. Come nel precedente Home Sweet Home, anche in questo spettacolo si crea un costante dialogo tra linguaggi artistici diversi.

Requiem for Lady Poret è uno spettacolo di Cristina Castellini con Filippo Basetti, Chiara Carnemolla, Cristina Castellini, Greta Vittori, Matteo Dei, Niccoló Gaggelli. Regia a cura di Arsenale delle Arti.

Ingresso posto unico euro 15, ridotto soci Coop euro 12, ridotto studenti di ogni ordine e grado euro 8.

Info e prevendita:

www.multisalaboccaccio.it – tel. 0571 664778

