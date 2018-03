Spari in strada a Firenze, morto 70enne. Fermato un uomo

Sono stati sparati dei colpi di pistola a Firenze, sul ponte Vespucci. Prima di mezzogiorno un 70enne senegalese è morto dopo a pochi metri di distanza dal centro storico. I sanitari lo hanno soccorso e hanno tentato di rianimarlo, senza successo. Una pattuglia dell'Esercito, con membri del 186esimo reggimento dei paracadutisti Folgore, ha fermato un uomo, un 65enne italiano. È stato il consolato statunitense a Firenze, che ha sede vicino al ponte Vespucci, a dare l'allarme.

Voleva farla finita il 65enne che ha ucciso il 54enne (non 70enne come inzialmente comunicato): sparare a caso e poi uccidersi. Al momento il movente razziale non sarebbe contemplato dagli inquirenti. La vittima era un venditore ambulante irregolare. Il gesto estremo sarebbe stato dettato da difficoltà economiche. Nella sua casa in Oltrarno, è stato trovato un biglietto che avrebbe dovuto dare l'addio alla figlia.

Roberto Pirrone, questo il nome dell'omicida, sul suo profilo Facebook faceva sfoggio di moltissime foto con armi. È probabile che una di queste sia quella usata per il gesto tragico di questa mattina.

