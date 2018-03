Trionfo toscano agli Europei di Scherma, oro di Macchi e bronzo per Di Tommaso

D’oro e di bronzo. Una domenica magica per la Toscana ai Campionati Europei Cadetti e Giovani in corso sulle pedane di Sochi, in Russia. Nella gara di fioretto maschile individuale under17 il neo campione europeo è Filippo Macchi del Circolo Schermistico Navacchio, che porta il tricolore sul gradino più alto di un podio dove trova posto - da terzo - anche Alessio Di Tommaso del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo.

Un trionfo, insomma, per l’Italia e per la Toscana. Macchi ha piazzato la stoccata del 15-14 in finale sul danese Jonas Winterberg-Poulsen, esultando a braccia alzate per la conquista del titolo. Le porte della finalissima per lui si erano spalancate dopo che in semifinale, nel derby contro Alessio Di Tommaso, quest’ultimo, sul punteggio di 8-4 in favore di Macchi, si era fermato per un problema muscolare. Per Alessio Di Tommaso è arrivata quindi la medaglia di bronzo.

Filippo Macchi aveva iniziato la sua cavalcata trionfale, dopo la fase a gironi, superando dapprima l’olandese Ashwan Joemrati per 15-6, poi il britannico Rhys Pollitt per 15-12 e quindi, nel turno degli 8, l’altro russo Daniil Fedorov con il punteggio di 15-13. Alessio Di Tommaso, invece, aveva sconfitto nel turno dei 32 il romeno Alexandru Pirva per 15-7, proseguendo poi agli ottavi superando il tedesco Markus Praus per 15-8 e quindi ai quarti il russo Kravtsov con il punteggio di 15-13.

Si erano fermato nel turno dei 16 l’altro toscano Tommaso Martini, del Club Scherma Agliana, sconfitto dal danese Jonas Winterberg-Poulsen per 15-4.

Una giornata memorabile per la Toscana. Esulta Navacchio, “casa” di Filippo Macchi, ma è festa grande anche a pochi chilometri di distanza, dove Di Tommaso conferma la scuola pisana della famiglia Di Ciolo ai vertici internazionali. Il tutto sotto gli occhi della più grande fiorettista di tutti i tempi, Valentina Vezzali, consigliera della FederScherma e capo-delegazione azzurra a Sochi. E in Russia il fioretto toscano promette di regalare ancora emozioni. Martedì, infatti, si torna in pedana con la gara a squadre under17.

CAMPIONATI EUROPEI CADETTI E GIOVANI SOCHI2018 - FIORETTO MASCHILE - CADETTI - Sochi, 4 marzo 2018

Finale

Macchi (ITA) b. Winterberg (Den) 15-14

Semifinali

Winterberg (Den) b. Bem (Pol) 15-8

Macchi (ITA) b. Di Tommaso (ITA) 8-4

Quarti

Winterberg (Den) b. Ercan (Ger) 15-14

Bem (Pol) b. Barannikov (Rus) 15-13

Macchi (ITA) b. Fedorov (Rus) 15-13

Di Tommaso (ITA) b. Kravtsov (Rus) 15-13

Tabellone dei 16

Winterberg (Den) b. Martini (ITA) 15-4

Macchi (ITA) b. Rhys Pollitt (Gbr) 15-12

Di Tommaso (ITA) b. Praus (Ger) 15-8

Tabellone dei 32

Martini (ITA) b. Totusek (Cze) 15-13

Winterberg (Den) b. Quagliotto (ITA) 15-8

Macchi (ITA) b. Joemrati (Ned) 15-6

Di Tommaso (ITA) b. Pirva (Rou) 15-7

Tabellone dei 64

Martini (ITA) b. Zoons (Ned) 15-11

Fase a gironi

Alessio Di Tommaso: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Filippo Macchi: 6 vittorie, nessuna sconfitta

Tommaso Martini: 4 vittorie, 2 sconfitte

Filippo Quagliotto: 5 vittorie, 1 sconfitta

Classifica (70): 1. Macchi (ITA), 2. Winterberg (Den), 3. Di Tommaso (ITA), 3. Bem (Pol), 5. Ercan (Ger), 6. Fedorov (Rus), 7. Kravtsov (Rus), 8. Barannikov (Rus). Martini (ITA), 18. Quagliotto (ITA).

Fonte: Federazione Italiana Scherma - Ufficio Stampa

