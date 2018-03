Fondi dalla Metrocittà per progetti culturali: un incontro per spiegarne le finalità

Venerdì 9 marzo, alle ore 15, nella Sala Pistelli di Palazzo Medici Riccardi, il consigliere delegato alla Cultura Emiliano Fossi e il capo di gabinetto della Città Metropolitana di Firenze illustreranno ad associazioni ed enti interessati tutti gli aspetti e le finalità del bando della Metrocittà che finanzia con 900.000,00 euro di contributi economici straordinari (200 mila in più rispetto al 2017) progetti di rilevante importanza culturale avanzati da associazioni, fondazioni, enti pubblici o privati, anche in forma associata, che operano nel territorio metropolitano.

Il bando resterà in pubblicazione nella sezione avvisi dell'Albo Pretorio fino alla data del 23 marzo 2018.

Le domande dovranno essere presentate con le seguenti modalità: in bollo da 16 € via pec a: cittametropolitana.fi@postacert.toscana.it (o in forma cartacea all’indirizzo: Ufficio Protocollo della Città Metropolitana di Firenze, via Ginori n. 10 - 50129 Firenze nel solo caso di motivata ed eccezionale impossibilità alla presentazione della domanda nella modalità indicata) entro e non oltre il 23 marzo 2018.

Fonte: Città Metropolitana di Firenze

