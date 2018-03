Toscana d'Argento ai campionati di fioretto di Sochi

Dopo un oro e un bronzo nella gara individuale di fioretto under17, la prova a squadre regala alla scherma toscana anche una medaglia d’argento ai Campionati Europei Cadetti e Giovani in corso sulle pedane di Sochi, in Russia. I protagonisti di questo secondo posto sono ancora loro: il neo campione europeo da “solista” Filippo Macchi del Circolo Schermistico Navacchio, Alessio Di Tommaso del Club Scherma Pisa Antonio Di Ciolo (bronzo individuale) e Tommaso Martini del Club Scherma Agliana. Tre toscani su quattro componenti del team Italia, completato dal veneto Filippo Quagliotto, artefici di un’altra impresa.

Dopo aver sconfitto ai quarti l’Olanda, gli azzurri hanno superato 45-44 in semifinale la Polonia, con Macchi capace di rimontare il passivo e concludere con la stoccata che ha spalancato le porte del podio. In finale, però, a vincere è la squadra della Russia che si è imposta per 45-39 al termine di un match a lungo in equilibrio, che la formazione italiana ha dimostrato di poter vincere salvo poi vedersi beffare negli ultimi assalti. Resta comunque un argento prezioso, per l’Italia e per i suoi giovani talenti toscani.

CAMPIONATI EUROPEI CADETTI E GIOVANI - FIORETTO MASCHILE - CADETTI - Prova a squadre - 6 marzo 2018

Finale

Russia b. ITALIA 45-39

Finale 3°-4° posto

Polonia b. Ungheria 45-35

Semifinali

ITALIA b. Polonia 45-44

Russia b. Ungheria 41-36

Quarti

ITALIA b. Olanda 45-29

Polonia b. Svezia 45-33

Ungheria b. Germania 45-39

Russia b. Gran Bretagna 45-26

Classifica (13): 1. Russia, 2. ITALIA, 3. Polonia, 4. Ungheria, 5. Germania, 6. Svezia, 7. Gran Bretagna, 8. Olanda

ITALIA: Filippo Macchi, Tommaso Martini, Filippo Quagliotto, Alessio Di Tommaso.

Fonte: Federazione Italiana Scherma

Tutte le notizie di Scherma