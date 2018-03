Wiki Science Competition, le migliori foto vengono da Empoli: trionfa Massimo Brizzi

Massimo Brizzi, fotografo di Empoli, vince al Wiki Science Competition 2018. Si tratta del più grande concorso mondiale di fotografia scientifica, organizzato dagli utenti delle piattaforme Wikimedia. La cerimonia di premiazione per l'Italia sarà venerdì 23 marzo 2018 alle ore 12 alla Sala Azzurra della Normale di Pisa.

Brizzi, che ha da sempre la passione per la scienza e la fotografia, ha da poco esposto a Montelupo Fiorentino e si è portato a casa tre premi dal WSC. Sono diverse le categorie del premio, ma Brizzi ha trionfato per quanto riguarda le immagini al microscopio. Oro, argento e bronzo: in questa sezione si è preso i tre primi posti, dominando quasi incontrastato.

Al terzo posto c'è la foto di una alga bruna, al secondo quella di un'alga verde mentre al primo la sezione di un ascaride. Le foto sono impressionati e d'impatto, per questo Brizzi è stato premiato. Per la prima volta, dato il gran numero di partecipanti, è stata creata una apposita giuria per l'Italia e l'empolese ha convinto tutti.

Gli autori dei primi due file multimediali classificati per ciascuna delle cinque diverse categorie ricevono un premio in denaro, grazie al contributo dell’associazione Amici della Scuola Normale Superiore. Alcune delle immagini verranno inoltre esposti in Sala Azzurra, dando vita a una esposizione temporanea che sarà visibile durante e dopo la premiazione. Qui si possono ammirare le foto di Brizzi.

Tutte le notizie di Empoli