Grandine in Toscana, clima ancora instabile

A nemmeno una settimana di distanza dalla neve che ha imbiancato colli e pianure della nostra regione, in alcune zone della Toscana questa mattina è caduta la grandine. Un meteo instabile quello di questi giorni, che non dovrebbe far preoccupare gli appassionati del clima. Nonostante alcuni titoli roboanti sul ritorno di Burian per Pasqua, in realtà non vi sono previsioni per niente sicure su questo allarme. Considerando che mancano due settimane, tutto potrebbe essere possibile.

Ma torniamo alla grandine. Perché avviene questo fenomeno? Lo abbiamo chiesto al meteorologo Gordon Baldacci: "La grandine si forma se le correnti ascensionali sono abbastanza forti. Un primo nucleo di ghiaccio viene trasportato su e giù nella nube, dove si fonde con altri piccoli aggregati di ghiaccio e gocce d'acqua per poi ricongelarsi nuovamente e diventare sempre più grande. Quando le correnti non riescono più a sollevare e trattenere i pezzi di ghiaccio perché divenuti troppo pesanti, questi cadono a terra. Gli aggregati di particelle ghiacciate che non riescono a sciogliersi prima di giungere al suolo causano spesso danni notevoli".

Tutte le notizie di Toscana