Anche il Comune di Carrara ha aderito a “Cittadino informato”, il servizio realizzato da Anci Toscana in collaborazione con Confservizi Cispel Toscana (l’associazione regionale delle imprese di servizio pubblico) con il supporto tecnico di Geoapp, spin off dell’Università di Firenze.

Per il momento il servizio è utilizzato dal Settore Protezione Civile che attraverso questa app, gratuita e leggera per smartphone e tablet, fornisce aggiornamenti in tempo reale sugli stati di allerta meteo e informazioni di protezione civile.

Intenzione dell’Amministrazione è quella di estendere anche agli settori del Comune l’utilizzo di questo sistema affinché i cittadini possano avere a disposizione uno strumento gratuito di informazione in tempo reale che diventa fondamentale in situazioni di emergenza, ma utile anche per avere notizie sui vari servizi e attività del Comune.

La nuova app, è scaricabile dai market Apple e Android e al momento permette di conoscere le info gestiste dal Settore della Protezione Civile riguardanti le allerte meteo, le aree a rischio del territorio, la collocazione delle zone sicure in caso di calamità naturale, i comportamenti corretti da adottare. “Cittadino Informato” potrebbe diventare lo strumento unico che consentirà di vedere notificate sul proprio smartphone o tablet tutte le comunicazioni di pubblica utilità su base comunale. Tutti i contenuti sono visibili anche sul sito www.cittadinoinformato.it

Il Comune di Carrara ricorda, inoltre, che è attivo l’Alert System, il servizio di informazione telefonica utile per comunicare con la cittadinanza in tempo reale notizie di pubblica utilità, in completa autonomia e in totale sicurezza, 24 ore su 24. Il sistema, che effettua telefonate sia a telefoni fissi che mobili con potenzialità di oltre 200.000 chiamate ogni ora, è un fondamentale ed efficace strumento per allertare la popolazione e il personale di servizio per eventi atmosferici, incendi, oppure per gestire situazioni quotidiane, quali condizioni di acqua non potabile, distacco inatteso di energia elettrica, interruzioni strade, chiusura scuole. Per iscriversi al sistema è necessario registrarsi sul sito del comune all’indirizzo www.comune.carrara.ms.gov.it cliccando sul banner “sistema di informazione telefonica in emergenza”.

