Il primo atto ufficiale della stagione del Palio di Fucecchio si è consumato questa mattina a Palazzo Medici Riccardi (Firenze), nella sede del Consiglio Regionale, dove il Presidente dell’assemblea Eugenio Giani ha ricevuto i presidenti delle 12 contrade e la delegazione composta dal sindaco Alessio Spinelli, dal presidente dell’Associazione Palio, Massimo Billi, dall’assessore Daniele Cei e da una rappresentanza del CdA del Palio. A rendere speciale l’incontro c’erano poi i costumi storici indossati e realizzati dagli studenti della scuola di moda dell’istituto Checchi (i ragazzi erano accompagnati dalla professoressa Grazia Focardi) e due chiarine che hanno sottolineato, con il loro inconfondibile suono, l’inizio e la chiusura dell’iniziativa.

Il sindaco ha illustrato ai presenti le peculiarità della manifestazione e il grande impegno profuso dalle contrade nel lavorare tutto l’anno tanto da rappresentare un elemento imprescindibile del tessuto sociale fucecchiese.

Grande apprezzamento è stato manifestato dal presidente Eugenio Giani che è stato ospite nelle ultime due edizioni della manifestazione presenziando anche alla presentazione del cencio in Piazza Vittorio Veneto. Giani ha sottolineato come il Palio di Fucecchio sia oramai una delle principali rievocazioni storiche toscane e che, nonostante la giovane età (quest’anno si correrà la trentottesima edizione), abbia già raggiunto livelli organizzativi e di interesse di assoluto rilievo. Per questo motivo ha manifestato la propria volontà di farsi portavoce, verso le altre istituzioni, della necessità di sostenere queste manifestazioni storiche che rafforzano il senso di appartenenza dei cittadini al territorio e che rappresentano una ricchezza sociale e culturale e un possibile motore per la crescita del turismo.

Fonte: Ufficio Stampa - Comune di Fucecchio

