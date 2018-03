Aeroporto di Peretola, Stella (FI): "Solo il centrodestra vuole la nuova pista"

"Come volevasi dimostrare, il Pd si è presentato alla prova dei fatti spaccato, mostrando che in quel partito sono davvero in pochi a volere la nuova pista per l'aeroporto di Firenze: solo il centrodestra da vent'anni si batte convintamente e alla luce del sole per ampliare lo scalo di Peretola, è bene che i cittadini lo sappiano". Lo afferma il coordinatore fiorentino di Forza Italia, Marco Stella commentando il ricorso del sindaco di Prato Matteo Biffoni e di altri primi cittadini della Piana, tutti del Pd, contro il decreto di valutazione di impatto ambientale per l'aeroporto Amerigo Vespucci.

"Dispiace dirlo - osserva Stella - ma purtroppo solo al centrodestra sta a cuore davvero lo sviluppo di Peretola, perché solo noi non guardiamo alle ideologie ma ci preoccupiamo del rilancio economico del nostro territorio, che passa per forza di cose da un potenziamento delle Infrastrutture, in primis l'aeroporto. Speriamo di avere accanto in questa battaglia gli industriali e di sentire con forza non solo la loro voce, ma anche qualche pugno sbattuto sul tavolo. È il momento delle scelte e non è pensabile perdere questa occasione storica dopo decenni di dibattiti e chiacchiere, dovuti all'immobilismo della sinistra toscana e fiorentina".

Fonte: Ufficio stampa

