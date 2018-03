Consiglio regionale, al voto mozioni su contributi per famiglia di Idy Diene

Il Consiglio torna a riunirsi martedì 13 – ore 15.30 - e mercoledì 14 marzo (seduta antimeridiana, con inizio alle 9.30). Ad aprire i lavori la proposta di deliberazione per la seconda variazione al Bilancio di previsione finanziario del Consiglio regionale per il triennio 2018-2019-2020 (variazione conseguente all’approvazione della legge regionale inerente “Interventi per la valorizzazione dell’identità toscana e delle tradizioni locali”).

Al voto quindi il testo unificato delle diposizioni per la lavorazione, la trasformazione ed il confezionamento dei prodotti agricoli di esclusiva provenienza aziendale, e le modifiche alla legge forestale della Toscana.

Sempre tra gli atti è in agenda la votazione del testo di legge che modifica la disciplina per l’assegnazione, gestione e determinazione del canone di locazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica.

Tra i temi oggetto di interrogazioni a risposta immediata le criticità della sanità territoriale ed in particolare dell’Ospedale Unico Versilia (consiglieri Sarti e Fattori, Sì Toscana a Sinistra); il Piano integrato per l’occupazione e all’assegno di assistenza alla ricollocazione (Donzelli, FdI); l’annunciato taglio del personale presso gli ospedali toscani (Quartini, M5S); la frana di Pian dei Sisi nel comune di Abetone Cutigliano (Montemagni, Lega).

Tra le interrogazioni a risposta orale “gli episodi di illegalità presso il Mercato all’ingrosso dei prodotti ortofrutticoli di Firenze” (Galletti e Bianchi, M5S).

La seduta prosegue con la discussione e la votazione delle mozioni. Tra queste sono iscritte all’ordine del giorno una mozione per la solidarietà alla comunità senegalese toscana e la concessione di un contributo alla moglie di Idy Diene assassinato a Firenze (Fattori e Sarti, Sì Toscana) e una per la erogazione di un contributo straordinario alla famiglia di Idy Diene (Donzelli, FdI).

Fonte: Consiglio regionale della Toscana

Tutte le notizie di Toscana