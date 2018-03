Giornata nazionale del paesaggio, due mostre per la Provincia di Pistoia

Il 14 marzo è la “Giornata nazionale del paesaggio”. Voluto dal Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo l'evento ha visto la sua prima edizione nel 2017 con oltre 100 proposte in tutta Italia. L'iniziativa mira a promuovere la cultura del paesaggio e a sensibilizzare sul tema della salvaguardia dei territori.

La Provincia di Pistoia partecipa quest'anno per la prima volta alla “Giornata nazionale del Paesaggio”, partecipazione possibile solo grazie al prestigioso riconoscimento ottenuto dall'Amministrazione Provinciale con l'inserimento del Palazzo “Vivarelli Colonna” nell'elenco dei luoghi da valorizzare del Polo Museale della Toscana.

Il programma scelto dalla Provincia prevede due mostre : “C'era una volta. Il Paesaggio si racconta” e “L'Ombrone pistoiese, spina dorsale per il recupero del paesaggio” entrambe visitabili a partire dal 14 Marzo presso la sede di piazza San Leone, con orari da lunedi al venerdi 9.00-17.00 e sabato 9.00-13.00.

“C'era una volta. Il Paesaggio si racconta” è una esperienza storico fotografica sul territorio pistoiese che consente di leggere le trasformazioni avvenute attraverso l'analisi dei paesaggi assunta da diversi tagli temporali. Il materiale fotografico della mostra costituisce un frammento dell'Atlante del Paesaggio della Provincia di Pistoia, parte integrante del Piano territoriale di Coordinamento Provinciale. Il progetto di ricerca è stato svolto in collaborazione con le tirocinanti Arch. Lucia Giannecchini e Dott. Agr. Francesca Giurrana. “L'Ombrone pistoiese, spina dorsale per il recupero del paesaggio” presenta il risultato del lavoro dell'Arch. Alessia Guarracino e dell'Arch. Silvia Pinferi in collaborazione con la Provincia. L'area oggetto del lavoro comprende la porzione della valle dell'Ombrone.

Entrambe le mostre organizzate con 24 pannelli di PVC con struttura autoportante sono di proprietà della Provincia e sono state editate da Vestire il Paesaggio.

Le mostre ad ingresso gratuito saranno visitabili fino al 22 Marzo.

Fonte: Provincia di Pistoia - ufficio stampa

