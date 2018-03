Congresso Provinciale SIULP Firenze: Riccardo Ficozzi è il Segretario Generale

Si è celebrato oggi, presso il NH Hotel di Firenze, l’8° Congresso Provinciale SIULP Firenze che ha visto la unanime elezione di Riccardo Ficozzi alla carica di Segretario Generale del Sindacato storicamente di ampia maggioranza all’interno della Polizia di Stato nella provincia fiorentina.

A Ficozzi, che, dopo oltre un decennio al vertice della struttura, si era dimesso per motivi personali nel 2016, è stato chiesto dai congressisti di riprendere il percorso interrotto da oltre 1 anno e mezzo.

Al suo fianco, il neo eletto segretario, lavorerà con una segretaria composta da Reale Francesco (già segretario regionale Toscana), Biagi Roberto, Vazzana Francesco, Caraglia Leonarda, Monini Dimitri, Giovannelli Alessio e Benucci Alessandro: una squadra – così la ha definita Ficozzi – che, lavorando sinergicamente, potrà assicurare agli oltre mille poliziotti iscritti al SIULP nella provincia fiorentina, un costante punto di riferimento nella difficile e quotidiana attività che gli stessi devono esperire e che potrà affrontare con forza e determinazione appuntamenti difficili che caratterizzeranno la vita professionale quotidiana dei poliziotti in servizio a Firenze.

Da Empoli sono stati eletti nel Direttivo provinciale anche Maffettone Amedeo e Pierantozzi Giovanni del Commissariato di Emploli.

L’auspicio – ha affermato Ficozzi – è che le istituzioni e la politica, forti delle esperienze vissute negli ultimi anni, consapevoli dell’importanza della Sicurezza nella vita quotidiana dei cittadini ed alla luce dei numerosi casi eclatanti che hanno caratterizzato le cronache di questi ultimi mesi, coinvolgano maggiormente i Sindacati di Polizia che, da decenni, in rappresentanza di coloro che quotidianamente e sul campo operano per tale scopo, hanno sicuramente una visione pratica e concreta delle reali esigenze degli operatori, necessità irrinunciabili per poter assicurare ai cittadini standard di Sicurezza all’altezza delle aspettative di Paesi evoluti ed industrializzati.

Molti gli appuntamenti che attendono nell’immediato il Sindacato che, in ambito cittadino, tra le priorità dovrà occuparsi della dismissione de “Il Magnifico” ma anche della corretta e capillare applicazione delle norme di sicurezza nei luoghi di lavoro.

Fonte: SIULP Firenze

