Al Brizzi di Margine Coperta in scena Juventus-New York

In attesa del torneo Brizzi-Pisani nel weekend di Pasqua, un'altra prestigiosa vetrina per la Polisportiva Margine Coperta. Anche quest'anno l'organizzazione della Viareggio Cup, tra le più importanti manifestazioni al mondo di calcio giovanile dedicata alle squadre Primavera, ha scelto il centro sportivo “Renzo Brizzi” come sede di gara. Ed è un grande riconoscimento all'impianto polisportivo di via Togliatti, che arriva nell'anniversario numero 70 della Coppa Carnevale (questa edizione è iniziata lunedì 12 marzo), kermesse promossa dal Centro Giovani Calciatori. Sul campo in erba sintetica di Margine Coperta si svolgeranno ben due partite: la prima sarà Juventus-New York, in programma domenica 18 marzo con fischio d'inizio alle 11, la seconda sarà un vibrante match ad eliminazione diretta degli ottavi di finale, in calendario mercoledì 21 marzo con fischio d'inizio alle 15. E avverrà un ingresso in campo speciale in entrambe le occasioni: le squadre saranno infatti accompagnate da 22 bambini della Scuola Calcio della Polisportiva Margine Coperta, che tra l'altro è centro Academy proprio della Juventus Fc. Insomma, è atteso grande spettacolo al centro sportivo “Renzo Brizzi” di Margine Coperta, che con i suoi quattro campi, la tensostruttura, gli spogliatoi rinnovati e la nuova club house, è considerato uno dei migliori impianti di tutta la Toscana e non solo.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Calcio