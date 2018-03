Cade da un lucernario in un capannone industriale, grave operaio 52enne

Un 52enne di origini albanesi è rimasto gravemente ferito mentre era a lavoro in un capannone industriale a Montemurlo. L'uomo stava camminando su un lucernario, quando questo ha ceduto e ha fatto precipitare l'operaio per alcuni metri. Nella caduta ha riportato un grave trauma cranico ed è stato poi ricoverato in prognosi riservata all'ospedale Santo Stefano di Prato. L'infortunio si è verificato in via lunga verso le 14.30, il 52enne stava effettuando dei sopralluoghi per alcuni lavori. Sul posto i sanitari inviati dal 118 e anchegli ispettori del dipartimento di prevenzione del lavoro dell'Asl Toscana Centro.

