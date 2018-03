Dada Register, nuovo sciopero contro i trenta licenziamenti

Dada Register: domani mercoledì 14 marzo nuovo sciopero dei lavoratori contro gli annunciati 30 licenziamenti. Dopo quello della settimana scorsa, per discutere della vertenza domani è previsto un altro incontro tra azienda, Rsu e Filcams Cgil presso la sede di Confindustria a Firenze in piazza Repubblica alle 10,30. Nell’occasione, lavoratori e Filcams Cgil faranno un presidio, sempre in piazza Repubblica, a partire dalle 10 e fino al termine dell’incontro.

Fonte: CGIL Toscana e Firenze - Ufficio Stampa

