Giovanisìtour: il viaggio riparte il 16 marzo da Firenze

Riparte da Firenze #Giovanisìtour, il viaggio in Toscana durante il quale sono gli stessi giovani che hanno già beneficiato delle opportunità del progetto della Regione Toscana per l'autonomia dei giovani a raccontare ad altri giovani cos'è Giovanisì: da chi ha aperto un'impresa a chi ha svolto il servizio civile, da chi è andato all'estero per un'esperienza di studio a chi ha fatto un tirocinio, a chi è andato a vivere da solo. Lo staff di Giovanisì illustrerà le misure inserite nel progetto regionale.

La prima tappa del 2018 - la settima da quando Giovanisìtour è iniziato - si svolgerà presso la Zona Aromatica Protetta nel vicolo di Santa Maria Maggiore, dalle 17 alle 18.30. Durante l'appuntamento, organizzato in collaborazione con l'Ufficio politiche giovanili del Comune di Firenze, oltre alle altre opportunità del progetto, verrà approfondito in particolare il bando per il contributo all'affitto (attivo fino al 31 marzo).

Fonte: Regione Toscana

