Le memorie contadine tra 'le rose' di Palmira Cornamusini: il ricavato del libro alla Casa di Ventignano

“Le rose, quando fioriscono nell’animo”

Nel libro di Palmira Cornamusini, le memorie contadine e racconti brevi di fantasia, per il piacere di scrivere

CERTALDO - Ultimo appuntamento del calendario di eventi organizzati per la Festa della Donna, venerdì 16 marzo, ore 16.00, presso la sede AUSER della Casa delle associazioni - Viale Matteotti, la presentazione del libro di racconti brevi “Le rose quando fioriscono nell’animo” di Palmira Cornamusini, edizioni Nidiaci 2017.

Questo il programma: saluti: Clara Conforti - Assessore del Comune di Certaldo; Claudio Filippini - Presidente Auser Filo d’Argento Certaldo. Intervengono: Palmira Cornamusini - Autrice del Libro; Filippo Belli - Giornalista. L’autrice dialogherà con il pubblico sui temi e le storie narrate nel libro.

Nata a San Gimignano nel 1941 da una famiglia di mezzadri, Palmira Cornamusini ha vissuto in diversi paesi della Valdelsa - Colle val d’Elsa, Montespertoli, Gambassi Terme, Castelfiorentino - per poi vivere definitivamente e sposarsi a Certaldo, dove per anni ha gestito l’Albergo Gelli e tuttora è attiva nel settore ricettività. La scrittura è stata per lei una passione che l’ha conosciuta da giovane e non più lasciata. Negli anni ha collaborato anche con Borghino Borghini - il fu corrispondente de La Nazione e de Il Tirreno - per i suoi libri di storia locale. E poi ha partecipato con successo al Premio Letterario Castelfiorentino, e un suo racconto è stato inserito nella raccolta “Le donne, la storia, le storie” di Auser Toscana.

L’ingresso alla presentazione è libero. I proventi del libro che sarà acquistato in questa occasione saranno devoluti per i progetti della onlus Associazione Autismo Casa di Ventignano.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa

