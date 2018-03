Premio Aramini, riconoscimento per Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti

La Toscana Atletica Empoli Nissan Brogi e Collitorti è tra le società premiate al Cinema La Perla in occasione del 22esimo Premio Albano Aramini-Una città per lo sport.

La premiazione si è svolta ieri sera (12 Marzo).

Il riconoscimento è stato assegnato per la sezione relativa ai risultati migliori raggiunti a livello promozionale. In particolare, per aver organizzato i campionati regionali di cross al parco di Serravalle, che hanno visto impegnati il 26 Febbraio 2017 più di mille atleti, e altrettante persone tra il pubblico. Numeri mai registrati in tutta la Toscana.

Il riconoscimento è stato ritirato dal presidente Claudio Marchetti, che a nome di tutta la società, che ogni anno conta oltre 400 tesserati, ha ringraziato la commissione e tutta la città. Il fine settimana è stato anche teatro di gare. Si sono infatti tenuti i campionati italiani allievi di Cross a Gubbio, dove la Toscana Atletica Empoli ha ottenuto un buon settimo posto con Gloria Badii tra le allieve sui 4 km con 16.22.

Da segnalare anche l'ottima prova nei 5 km allievi di Filippo Micheli, empolese, che ha contribuito al raggiungimento del settimo posto societario della Toscana Atletica Futura. Micheli fa parte del gruppo di atleti allenati da Lorella Mancini, che stanno crescendo come una bella generazione di mezzofondisti.

