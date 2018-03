Senza zaino, targa a 130 scuole. Tante adesioni a Lucca, Pisa e Empolese Valdelsa

Sono 130 le scuole toscane che già hanno aderito alla rete 'Scuola senza zaino' promossa dalla Regione Toscana. Ben 11.800 studenti oggi in Toscana frequentano classi in cui viene applicato questo metodo, pensato per rispondere ad un crescente bisogno di innovazione didattica e costruire sempre più una 'scuola comunità', luogo di condivisione e di cooperazione. L'assessore regionale all'istruzione ed alla formazione Cristina Grieco ha aperto oggi la cerimonia della consegna delle targhe identificative a tutte le scuole aderenti al progetto. Presenti a Palazzo Strozzi Sacrati il Direttore dell'ufficio scolastico Regionale Domenico Petruzzo, Daniela Pampaloni, dirigente dell'istituto Comprensivo di Fauglia (Pi) dove è nato il progetto 'Senza zaino', Marco Orsi, ideatore del modello ed Iselda Barghini del Coordinamento della Rete nazionale 'Scuole senza zaino', oltre ai direttori didattici - o loro delegati - di tutti gli istituti coinvolti.

"Il modello 'Senza zaino' piace sempre di più - ha detto l'assessore Grieco - perchè è innovativo e di qualità. Quasi 12.000 studenti oggi stanno imparando attraverso questo metodo, applicato dall'infanzia fino alle scuole di secondo grado, anche se la fascia di età preponderante resta quella della scuola primaria. Per contraddistinguere e valorizzare le scuole che hanno scelto di aderire abbiamo consegnato oggi queste targhe. Trovo inoltre molto significativo il fatto che il logo che identifica la nostra rete sia stato disegnato da uno studente, Anouar Zahouani della classe 4° dell'istituto superiore Enriquez di Castelfiorentino, che ha vinto un concorso bandito tra le scuole della Toscana".

"Questo progetto è nato da una felice intuizione di alcune scuole, ma è cresciuto grazie alla fiducia che gli ha dato la Regione Toscana. Il progetto si poneva la finalità di rielaborare i modelli didattici, ma a differenza di altri modelli è riuscito a dare risposte efficaci alle complesse esigenze che gli insegnanti hanno oggi. Abbiamo assistito ad un'adesione continua ed ora questo progetto che era nato per il primo ciclo, quindi essenzialmente per la scuola primaria e secondaria di primo grado, adesso vede l'adesione anche di alcune scuole di secondo grado. Questo mette in evidenza anche l'importanza di continuità nel metodo didattico, per accompagnare i ragazzi durante tutta la loro carriera scolastica".

Il progetto 'Scuola senza zaino' nasce nel 2002 dall'esperienza di piccole comunità e dalla sperimentazione di metodi didattici innovativi, ma assume valore di rete regionale nel 2012, con la delibera regionale 1206/12. La Rete 'scuola senza zaino prevede la diffusione di questo modello didattico attraverso corsi di formazione per docenti, modernizzazione delle strutture, percorsi accreditamento, attività di valutazione. I buoni risultati di questo strumento sono stati evidenziati anche da una ricerca curata dalla professoressa Ersilia Menesini dell'Università di Firenze e presentata oggi a seguito della consegna delle targhe.

Clicca qui per aprire l'elenco delle scuole - dell'infanzia, primarie e secondarie - attualmente aderenti alla rete 'Scuole senza zaino'.

Le scuole che più recentemente hanno aderito al progetto e che hanno appena concluso il percorso formativo, sono: IC Gamerra di Pisa, IC Guerrazzi di Cecina (Li), IC Falcone di Cascina (Pi), IC Griselli di Montescudaio (Pi), IC Castel del piano (Gr), Empoli 1, Empoli 2, Empoli 3 (Fi), Castiglion Fiorentino (Ar), Cortona 1 (Arezzo), la Mazzoni di Prato, la Gandhi di Pontedera (Pi), Versilia 1 e Versilia 2 (Lu), Capolona (AR), Pescaglia (Lu), Porcari (Lu) e Carducci di Livorno.

I prossimi ad aderire, dando avvio al percorso di formazione per docenti nel settembre 2018, saranno gli Istituti comprensivi di Bagno a Ripoli (Fi), Tavernelle (Ar) e il Petrarca di Montevarchi (Ar).

Altre 10 scuole hanno inoltre già espresso la volontà di aderire al modello e stanno avviando il percorso necessario.

Informazioni sul modello 'Senza zaino' sono disponibili sul sito www.regione.toscana.it/-/progetto-regionale-senza-zaino

Codice Istituzione ISTITUTO Denominazione Scuola Provincia Comune ARIC812007 ISTITUTO COMPRENSIVO ALTO CASENTINO BAMBINI VITTIME DI S. GIULIANO DI PUGLIA Arezzo MONTEMIGNAIO ARIC812007 ISTITUTO COMPRENSIVO ALTO CASENTINO BAMBINI VITTIME DI S. GIULIANO DI PUGLIA Arezzo MONTEMIGNAIO ARIC819002 ISTITUTO COMPRENSIVO CITTÀ DI CASTIGLION FIORENTINO Scuola Primaria A. Valdarnini Arezzo Castiglion Fiorentino ARIC819002 ISTITUTO COMPRENSIVO CITTÀ DI CASTIGLION FIORENTINO Scuola Primaria G. GHIZZI Arezzo Castiglion Fiorentino ARIC82300N ISTITUTO COMPRENSIVO G. GARIBALDI Infanzia - Don Lorenzo Milani Arezzo Capolona ARIC82300N ISTITUTO COMPRENSIVO G. GARIBALDI SCUOLA PRIMARIA CAMPOLEONE Arezzo CAPOLONA ARIC842003 ISTITUTO COMPRENSIVO CORTONA 1 CURZIO VENUTI Arezzo CORTONA FIEE20000L DIRENZIONE DIDATTICA STATALE I° CIRCOLO EMPOLI Infanzia - Avane Firenze Empoli FIEE20000L DIRENZIONE DIDATTICA STATALE I° CIRCOLO EMPOLI PRIMARIA GALILEO GALILEI Firenze EMPOLI FIEE210007 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2 CIRCOLO DI EMPOLI Infanzia - Santa Maria a Ripa Firenze Empoli FIEE210007 DIREZIONE DIDATTICA STATALE 2 CIRCOLO DI EMPOLI SCUOLA PRIMARIA MICHELANGELO Firenze EMPOLI FIEE22000T DIREZIONE DIDATTICA STATALE EMPOLI 3° CIRCOLO INFANZIA CORTENUOVA Firenze EMPOLI FIEE22000T DIREZIONE DIDATTICA STATALE EMPOLI 3° CIRCOLO Infanzia - Ponzano Firenze Empoli FIEE22000T DIREZIONE DIDATTICA STATALE EMPOLI 3° CIRCOLO CARLO ROVINI Firenze EMPOLI FIIC81400P ISTITUTO COMPRENSIVO DESIDERIO DA SETTIGNANO DANTE ALIGHIERI Firenze SAN GODENZO FIIC817006 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI DON LORENZO MILANI Firenze MONTESPERTOLI FIIC817006 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI GIANNI RODARI Firenze MONTESPERTOLI FIIC817006 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI N.MACHIAVELLI Firenze MONTESPERTOLI FIIC817006 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI RITA LEVI MONTALCINI Firenze MONTESPERTOLI FIIC817006 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DON LORENZO MILANI R.FUCINI Firenze MONTESPERTOLI GRIC81100Q I. C. VANNINI LAZZERETTI SCUOLA INFANZIA MONTENERO Grosseto Castel del Piano GRIC81100Q I. C. VANNINI LAZZERETTI INFANZIA DI SEGGIANO TAMBURELLI Grosseto SEGGIANO GRIC81100Q I. C. VANNINI LAZZERETTI PRIMARIA MONTENERO Grosseto Castel del Piano GRIC81100Q I. C. VANNINI LAZZERETTI PRIMARIA SEGGIANO TAMBURELLI Grosseto SEGGIANO GRIC81300B IC - Giuseppe Mazzini Primaria - Lucio Lombardo Radice Grosseto Monte Argentario GRIC81700P ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO (GR) SCUOLA PRIMARIA GREMIGNANI CIVITELLA MARITTIMA Grosseto CIVITELLA PAGANICO GRIC81700P ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO (GR) SCUOLA PRIMARIA CAMPAGNATICO Grosseto CAMPAGNATICO GRIC81700P ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO (GR) SCUOLA PRIMARIA G. ALFIERO CINIGIANO Grosseto CINIGIANO GRIC81700P ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO (GR) SCUOLA PRIMARIA MONTICELLO AMIATA Grosseto CINIGIANO GRIC81700P ISTITUTO COMPRENSIVO CIVITELLA PAGANICO (GR) SCUOLA SE. 1° GRADO BUONARROTI CINIGIANO Grosseto CINIGIANO GRIC82000E ISTITUTO COMPRENSIVO UMBERTO I° SCUOLA PRIMARIA E. DE AMICIS CASTELL AZZARA Grosseto Castell`Azzara gric822006 ISTITUTO COMPRENSIVO M.Pratesi Secondaria Roccalbegna Grosseto Santa Fiora GRIC82400T IC - Don Lorenzo Milani Primaria - Neghelli Grosseto Orbetello GRIC82400T IC - Don Lorenzo Milani Primaria - Orbetello Scalo Grosseto Orbetello LIEE00300B DIREZIONE DIDATTICA STATALE G. CARDUCCI SCUOLA PRIMARIA MONTENERO Livorno LIVORNO LIEE06000G DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO CECINA F. D. GUERRAZZI FOGAZZARO Livorno CECINA LIEE06000G DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO CECINA F. D. GUERRAZZI LE MATITE Livorno CECINA LIEE06000G DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO CECINA F. D. GUERRAZZI NERUDA Livorno CECINA LIEE06000G DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO CECINA F. D. GUERRAZZI F.D. GUERRAZZI Livorno CECINA LIEE06000G DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO CECINA F. D. GUERRAZZI M.B. ALBERTI Livorno Cecina LIEE06000G DIREZIONE DIDATTICA STATALE 1°CIRCOLO CECINA F. D. GUERRAZZI RODARI Livorno CECINA LUIC81100P ISTITUTO COMPRENSIVO CAMAIORE 3 PRIMARIA GASPARINI MUSICISTA Lucca CAMAIORE LUIC81600T ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMPORGIANO SCUOLA PRIMARIA DI CAREGGINE Lucca CAREGGINE LUIC81600T ISTITUTO COMPRENSIVO DI CAMPORGIANO IVO BRACCINI Lucca VAGLI SOTTO LUIC81800D ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI DON BEPPE SOCCI Lucca VIAREGGIO LUIC81800D ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI ANTONIO D ARLIANO Lucca VIAREGGIO LUIC81800D ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI IL CORIANDOLO Lucca VIAREGGIO LUIC81800D ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI AQUILONE Lucca VIAREGGIO LUIC81800D ISTITUTO COMPRENSIVO DON MILANI E. MALFATTI Lucca VIAREGGIO LUIC82000D IC MIGLIARINA MOTTO Infanzia Florinda Lucca VIAREGGIO LUIC821009 ISTITUTO COMPRENSIVO DI COREGLIA ANTELMINELLI Primaria - Vanni Lucca Coreglia Antelminelli LUIC823001 I.C. G. PUCCINI PIEGAIO/CONVALLE Lucca PESCAGLIA LUIC82400R ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO SCUOLA PRIMARIA DI FABBRICHE DI VALLICO Lucca FABBRICHE DI VERGEMOLI LUIC82400R ISTITUTO COMPRENSIVO DI GALLICANO SCUOLA PRIMARIA DI MONTALTISSIMO Lucca MOLAZZANA LUIC830004 ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1 INFANZIA MORGANTI Lucca MASSAROSA LUIC830004 ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1 INFANZIA MONTESSORI Lucca MASSAROSA LUIC830004 ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1 INFANZIA MADONNA DEL BUON CONSIGLIO Lucca MASSAROSA LUIC830004 ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1 INFANZIA PASCOLI Lucca MASSAROSA LUIC830004 ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1 DON ALDO MEI Lucca MASSAROSA LUIC830004 ISTITUTO COMPRENSIVO MASSAROSA 1 SECONDARIA 1° GRADO PELLEGRINI Lucca MASSAROSA LUIC83200Q GIORGIO GABER Primaria - Giosuè Carducci Lucca Camaiore LUIC83700V I.C. Don Aldo Mei Infanzia - San Leonardo in Treponzio Lucca Capannori LUIC83700V I.C. Don Aldo Mei Primaria - F. Matteucci Lucca Capannori LUIC84100E IC PORCARI Infanzia - Cherubina Giometti Lucca Porcari LUIC843006 ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 5 SCUOLA DELL INFANZIA PONTE A MORIANO Lucca LUCCA LUIC843006 ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 5 SCUOLA DELL INFANZIA S.MICHELE DI MORIANO Lucca LUCCA LUIC843006 ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 5 SCUOLA DELL INFANZIA S. CASSIANO A VICO Lucca LUCCA LUIC843006 ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 5 SCUOLA PRIMARIA G. PASCOLI Lucca LUCCA LUIC843006 ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 5 SCUOLA PRIMARIA C. LORENZINI Lucca LUCCA LUIC843006 ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 5 SCUOLA SECONDARIA I GRADO M. BUONARROTI Lucca LUCCA LUIC844002 ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 7 INFANZIA NAVE Lucca LUCCA LUIC844002 ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 7 INFANZIA NOZZANO Lucca LUCCA LUIC844002 ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 7 PRIMARIA NAVE Lucca LUCCA LUIC844002 ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 7 PRIMARIA NOZZANO Lucca LUCCA LUIC84700D ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 6 SCUOLA INFANZIA PICCIORANA Lucca LUCCA LUIC84700D ISTITUTO COMPRENSIVO LUCCA 6 LUCIANO DONATELLI Lucca LUCCA MSIC80500A I.C DON FLORINDO BONOMI Primaria - Fosdinovo Massa Carrara Fosdinovo MSIC813009 IC MONTIGNOSO Infanzia Sant'Eustachio Massa Carrara Montignoso MSIC813009 IC MONTIGNOSO Primaria Cerreto Massa Carrara Montignoso MSIC81700L ISTITUTO COMPRENSIVO FOSSOLA A. GENTILI Primaria - Carlo Fontana Massa Carrara Carrara MSIC81700L ISTITUTO COMPRENSIVO FOSSOLA A. GENTILI Primaria - A. Nardi Massa Carrara Carrara MSIC81700L ISTITUTO COMPRENSIVO FOSSOLA A. GENTILI Primaria - M. Frezza Massa Carrara Carrara MSIC81700L ISTITUTO COMPRENSIVO FOSSOLA A. GENTILI Infanzia Nazzano Massa Carrara Carrara MSIC81700L ISTITUTO COMPRENSIVO FOSSOLA A. GENTILI Infanzia Fossola Massa Carrara Carrara MSIC81700L ISTITUTO COMPRENSIVO FOSSOLA A. GENTILI Infanzia Perticata Massa Carrara Carrara MSIC81700L ISTITUTO COMPRENSIVO FOSSOLA A. GENTILI Infanzia San Luca Massa Carrara Carrara MSIC819008 I. C. ALFIERI - BERTAGNINI M. TITO GAROSI Massa Carrara MASSA MSIC822004 I. C. CARRARA E PAESI A MONTE Infanzia Bedizzano Massa Carrara CARRARA MSIC822004 I. C. CARRARA E PAESI A MONTE Infanzia - Solferino Massa Carrara Carrara MSIC822004 I. C. CARRARA E PAESI A MONTE G. Mazzini Massa Carrara CARRARA MSIC822004 I. C. CARRARA E PAESI A MONTE J. Lombardini Massa Carrara CARRARA PIIC815009 I.C. IQBAL MASIH BIENTINA BUTI INFANZIA CASCINE DI BUTI Pisa BUTI PIIC815009 I.C. IQBAL MASIH BIENTINA BUTI INFANZIA BUTI Pisa BUTI PIIC815009 I.C. IQBAL MASIH BIENTINA BUTI G.GALILEI Pisa BIENTINA PIIC815009 I.C. IQBAL MASIH BIENTINA BUTI N.MANDELA Pisa BUTI PIIC81800R ISTITUTO COMPRENSIVO G. GAMERRA SCUOLA PRIMARIA DON LORENZO MILANI Pisa PISA PIIC81800R ISTITUTO COMPRENSIVO G. GAMERRA Sec. I - Giovanni Gamerra Pisa Pisa PIIC823008 IC GRISELLI MONTESCUDAIO SCUOLA PRIMARIA G. RODARI Pisa Castellina Marittima PIIC823008 IC GRISELLI MONTESCUDAIO SCUOLA PRIMARIA G. MARCONI Pisa RIPARBELLA PIIC82500X Istituto Comprensivo G. Carducci Primaria - Galileo Galilei Pisa Santa Maria a Monte PIIC82500X Istituto Comprensivo G. Carducci Primaria - Italo Calvino Pisa Santa Maria a Monte PIIC82800B ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI CAPANNOLI Infanzia - Via Togliatti Pisa Capannoli PIIC82800B ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI CAPANNOLI Infanzia - Orciatico Pisa Lajatico PIIC82800B ISTITUTO COMPRENSIVO SANDRO PERTINI CAPANNOLI Primaria - Gianni Rodari Pisa Capannoli PIIC829007 I. C. GIOVANNI MARITI SCUOLA INFANZIA CEPPAIANO Pisa CRESPINA LORENZANA PIIC829007 I. C. GIOVANNI MARITI SCUOLA INFANZIA GOTTI PORCINARI Pisa FAUGLIA PIIC829007 I. C. GIOVANNI MARITI SCUOLA INFANZIA TESTE FIORITE Pisa CRESPINA LORENZANA PIIC829007 I. C. GIOVANNI MARITI SCUOLA INFANZIA DI ACCIAIOLO Pisa FAUGLIA PIIC829007 I. C. GIOVANNI MARITI SCUOLA INFANZIA SANTA LUCE Pisa SANTA LUCE PIIC829007 I. C. GIOVANNI MARITI SCUOLA INFANZIA ORCIANO Pisa Orciano PIIC829007 I. C. GIOVANNI MARITI GIOVANNI PAOLO 2° Pisa FAUGLIA PIIC829007 I. C. GIOVANNI MARITI DANILO DOLCI Pisa CRESPINA LORENZANA PIIC829007 I. C. GIOVANNI MARITI SCUOLA PRIMARIA DI LORENZANA Pisa CRESPINA LORENZANA PIIC829007 I. C. GIOVANNI MARITI SCUOLA PRIMARIA DI SANTA LUCE Pisa SANTA LUCE PIIC829007 I. C. GIOVANNI MARITI ANTONIO BENCI Pisa SANTA LUCE PIIC829007 I. C. GIOVANNI MARITI SCUOLA SECONDARIA DI FAUGLIA Pisa FAUGLIA PIIC829007 I. C. GIOVANNI MARITI ERSILIO COZZI Pisa CRESPINA LORENZANA PIIC837006 I.C. MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI IL ROMITO Pisa PONTEDERA PIIC837006 I.C. MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI VIA INDIPENDENZA Pisa PONTEDERA PIIC837006 I.C. MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI NELSON MANDELA Pisa PONTEDERA PIIC837006 I.C. MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI Primaria - Oltrera Pisa Pontedera PIIC837006 I.C. MOHANDAS KARAMCHAND GANDHI Primaria - Il Romito Pisa Pontedera PIIC838002 I. C. CURTATONE E MONTANARA SCUOLA DELL INFANZIA MIRÒ Pisa PONTEDERA PIIC838002 I. C. CURTATONE E MONTANARA SCUOLA DELL INFANZIA S. LUCIA Pisa PONTEDERA PIIC838002 I. C. CURTATONE E MONTANARA SCUOLA DELL INFANZIA DI VIA CORRIDONI Pisa PONTEDERA PIIC838002 I. C. CURTATONE E MONTANARA MADONNA DEI BRACCINI Pisa PONTEDERA PIIC84100T I.C. G. FALCONE S. G. BOSCO Pisa CASCINA POIC81300V Istituto Comprensivo Don Milani Infanzia - Munari Prato Prato POIC81300V Istituto Comprensivo Don Milani Primaria - Don Lorenzo Milani Prato Prato PTIC81800Q ISTITUTO COMPRENSIVO F. BERNI Primaria - G. Dei Pistoia Lamporecchio

