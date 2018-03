Ricerca, centro sperimentale del mobile e dell'arredamento: 9 progetti in graduatoria

Venerdì 16 Marzo alle ore 12.00 presso la Camera di Commercio di Siena, si terrà una conferenza stampa per illustrare i risultati ottenuti dal Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento con la partecipazione ai bandi di Ricerca, Sviluppo e Innovazione a supporto delle imprese e delle MPMI emanati dalla Regione Toscana nel corso del 2017.

Sei progetti ammessi nell’ambito dei due bandi per “Progetti Strategici di Ricerca e Sviluppo” e per “Progetti di Ricerca e Sviluppo delle MPMI”, più tre ammessi con riserva – e dunque potenzialmente finanziabili – per un totale di 12 milioni di euro di contributi ammessi totali e oltre 7 milioni di euro di contributi finanziati sono i numeri dell’eccezionale risultato portato a casa dal CSM, che ha supportato 19 organismi di ricerca e 40 imprese, di cui 10 solo della Provincia di Siena, per tradurre le esigenze di innovazione in progetti realizzabili.

I bandi, finanziati dalla Regione Toscana grazie alle risorse stanziate dal Por 2014-2020 del Fondo europeo di sviluppo regionale con oltre 78 milioni di euro messi a disposizione, puntano a rafforzare la ricerca e lo sviluppo tecnologico nel contesto del sistema manifatturiero attraverso progetti di investimento in Ricerca & Sviluppo (R&S), market oriented, con alto grado di innovazione e prossimi alla fase di applicazione e produzione.

Durante la conferenza stampa, che ti terrà presso la Sala della Giunta della Camera di Commercio (V piano) in Piazza G. Matteotti 30, interverranno Massimo Guasconi – Presidente del Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento e della Camera di Commercio di Siena – e Irene Burroni, Direttore del CSM.

Il Centro Sperimentale del Mobile e dell’Arredamento è un centro servizi con sede a Poggibonsi, fondato nel 1982 per fornire all’imprenditoria un supporto in termini di ricerca, promozione, internazionalizzazione e formazione professionale. Il CSM è capogruppo del soggetto gestore del Distretto Tecnologico Interni e Design (DID) e dal 2014 fa parte, in rappresentanza della Regione Toscana, del Cluster Tecnologico Nazionale SMILE – Tecnologie per gli Ambienti di Vita e del Cluster Tecnologico Nazionale “Creatività, Design e Made in Italy”.

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Poggibonsi