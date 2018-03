Scontro tra due auto a Magliano, due persone incastrate

Due persone sarebbero rimaste incastrate nelle loro auto a seguito di in un incidente stradale sulla 4 corsie Strada Statale Aurelia direzione Sud, in località Banditella, nel Comune di Magliano in Toscana.

Sul luogo dell'incidente stanno intervenendo i vigili del fuoco del Comando di Grosseto, una pattuglia della Polizia Stradale, personale Anas, carabinieri e personale del 118.

Le due persone che erano rimaste incastrate sono state estratte, una in una autovettura e l'altra nella seconda auto coinvolta nell'incidente. Una terza persona all'arrivo della squadra era già fuori dall'auto.

Tutte le notizie di Grosseto