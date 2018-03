L'artista russo Aidyn Zeinalov dona una scultura al Consiglio regionale

Un angelo con una vela che cavalca una tartaruga. È questo il soggetto della scultura dell’artista russo Aidyn Zeinalov, intitolata ‘Festina lente’, che entrerà a far parte della collezione del Consiglio regionale della Toscana.

Zeinalov ha infatti deciso di donare la sua composizione in bronzo realizzata in Russia nel 2017 e firmata in alfabeto latino.

L’opera sarà presentata domani, venerdì 16 marzo alle 12, nella sala Barile di palazzo del Pegaso a Firenze (via Cavour, 4).

Alla conferenza stampa parteciperà, oltre allo stesso Zeinalov, anche il presidente dell’assemblea regionale Eugenio Giani. (f.cio)

Dopo il diploma in Scultura presso l’Accademia d’Arte Russa, dove ha potuto approfondire il lavoro dei grandi maestri della statuaria classica, Michelangelo, Bernini, Leonardo da Vinci, Marino Marini, Giacomo Manzù, Valentin de Boulogne e Antonio Canova, Zeinalov siiscrive alla Facoltà di Architettura e all’Istituto di Ricerca dell’Accademia Russa di Belle Arti.

È professore associato del Dipartimento di Disegno Accademico presso l’Accademia di Arti Industriali Applicate di Mosca e nel 2001 è stato insignito della Medaglia d’oro dall’Accademia d’Arte Russa.

Fonte: Toscana Consiglio Regionale

