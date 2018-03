Linee ATAF, Frs: "Ampliare la rete a Sant'Andrea a Rovezzano e nei borghi di Brozzi e Quaracchi"

Approvati due atti presentati dal gruppo consiliare di Firenze riparte a sinistra

"Mentre l'amministrazione comunale sta mettendo a punto le nuove linee del trasporto pubblico su gomma, il Consiglio comunale ha approvato due importanti atti che traducono in indirizzo le richieste che da anni la cittadinanza sta portando avanti per ampliare i tracciati degli autobus in Sant'Andrea a Rovezzano e nei borghi storici di Brozzi e Quaracchi - affermano i Consiglieri comunali Tommaso Grassi, Giacomo Trombi e la Consigliera Donella Verdi. Nel quartiere di Rovezzano, e più precisamente Via Generale C. A. Della Chiesa, Via della Nave a Rovezzano, Via Sant’Andrea a Rovezzano, non vi è un servizio di autobus dell’ATAF e la medesima situazione affligge anche l’abitato di Quaracchi e Brozzi dove non transita nessuna linea bus dell’Ataf o di Li-nea."

"La zona di Sant’Andrea a Rovezzano può essere considerata un centro storico minore ed è popolato in buona parte da cittadini anziani che hanno difficoltà a raggiungere il centro o le fermate più vicine e la Caserma “Predieri”, all’interno della quale si trova il Comando Divisione Friuli, richiede particolare attenzione tanto più dopo che anche il nuovo campeggio accresce la richiesta di far transitare la linea 14 del trasporto pubblico su gomma - che ad oggi arriva soltanto al Girone e alla più vicina Via Rocca Tedalda. Nello stesso modo anche nell'abitato di Quaracchi e Brozzi, dove abitano in buona parte anziani, i quali hanno difficoltà di collegamento pubblico con i centri commerciali, con altri negozi e con gli ospedali: la richiesta è quella di estendere la linea dell’Ataf n. 303 che ha il suo capolinea a “Piagge FS” anche ai borghi storici."

"Approvate quindi due mozioni dal Consiglio comunale con ampio consenso politico affinché la società ATAF, di concerto con la Città Metropolitana, possa realizzare gli allungamenti delle attuali linee o nuove linee di trasporto pubblico su gomma: la prima finalizzata a servire la zona di Via Sant’Andrea a Rovezzano, prevedendo che l'ulteriore prolungamento nelle vicinanze del campeggio di Rovezzano possa vedere il gestore contribuire al pagamento delle corse giornaliere visto il beneficio che porterebbe all'attività commerciale e ai suoi fruitori. L'altra mozione approvata invece chiede di far passare all'interno di Quaracchi, Brozzi, Peretola e Le Piagge, una linea bus che possa mettere in contatto la popolazione con la rete di trasporto pubblico attuale diretto al centro storico, eventualmente modificando il tracciato della linea n. 303 che dopo il capolinea alle Piagge possa essere utilizzata come connessione con altre sedi e mettere la popolazione in condizione di utilizzare maggiormente e con più facilità il sistema di trasporto pubblico."

Fonte: Ufficio Stampa

