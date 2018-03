Trentino, Toscana e Liguria le regioni più care d'Italia

L'Istat ha reso noti oggi i dati relativi all'inflazione dei capoluoghi di regione e delle regioni, in base ai quali l'Unione Nazionale Consumatori ha stilato il podio delle città più care d'Italia (cfr tabella n. 1) e la classifica delle regioni più costose (cfr. tabella n. 2), in termini di aumento del costo della vita.

Secondo lo studio dell'associazione di consumatori (cfr. tabella n. 1), in testa alla graduatoria dei capoluoghi più cari, in termini di maggior spesa, si conferma Bolzano, con il picco dell'inflazione, 1,6%, equivalente, per una famiglia da 4 componenti, ad una spesa supplementare su base annua di 895 euro (681 per la famiglia tipo Istat da 2,4 componenti), contro una media per l'Italia di 193 euro.

Al secondo posto Venezia, dove il rialzo dei prezzi dell'1,1% determina un aumento del costo della vita, per una famiglia di 4 persone, pari a 515 euro (402 per la famiglia media Istat) e, terza, Trento, dove l'inflazione dello 0,9% comporta un aggravio annuo di spesa di 459 euro (284 per la famiglia tipo).

In testa alla classifica delle regioni più costose (cfr. tabella n. 2), in termini di rincari, ancora una volta, il Trentino Alto Adige, dove l'inflazione dell'1,2% significa, per una famiglia di 4 persone, una batosta pari a 649 euro su base annua (443 per la famiglia media Istat da 2,4 componenti).

Segue la Toscana, dove l'incremento dei prezzi pari allo 0,9% implica un'impennata del costo della vita pari a 411 euro (305 per una famiglia media) e, terza, la Liguria, dove l'inflazione dello 0,9% genera una spesa annua supplementare di 362 euro (247 per la famiglia media).

Tabella n. 1: Podio delle città più care, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa per famiglia di 4 componenti)

N Città capoluogo Rincaro annuo per la famiglia tipo (*) Rincaro annuo per una famiglia di 4 persone Inflazione

1 Bolzano 681 895 1,6

2 Venezia 402 515 1,1

3 Trento 284 459 0,9

Italia 151 193 0,5

(*) famiglia media da 2,4 componenti

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Tabella n. 2: Classifica delle regioni più costose, in termini di spesa aggiuntiva annua (in ordine decrescente di spesa per famiglia di 4 componenti)

N Regioni Rincaro annuo per la famiglia tipo (*) Rincaro annuo per una famiglia di 4 persone Inflazione

1 Trentino Alto Adige 443 649 1,2

2 Toscana 305 411 0,9

3 Liguria 247 362 0,9

4 Valle d'Aosta 240 339 0,7

5 Abruzzo 207 295 0,8

6 Lombardia 219 283 0,6

7 Emilia-Romagna 214 261 0,6

8 Veneto 192 254 0,6

9 Sardegna 153 203 0,6

10 Piemonte 156 202 0,5

11 Umbria 135 177 0,5

12 Sicilia 135 166 0,6

13 Marche 109 141 0,4

14 Friuli-Venezia Giulia 89 119 0,3

15 Lazio 94 115 0,3

16 Calabria 82 107 0,4

17 Campania 25 32 0,1

18 Puglia -52 -64 -0,2

19 Basilicata -143 -193 -0,6

ITALIA 151 193 0,5

(*) famiglia media da 2,4 componenti

Fonte: Unione Nazionale Consumatori su dati Istat

Fonte: Unione Nazionale Consumatori

