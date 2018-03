Nasce a Montelupo il primo centro didattico-esperienziale: ecco Caleidoscopio

Nasce a Montelupo il primo centro didattico-esperienziale pensato per offrire ai cittadini, grandi e piccoli, varie tipologie di corsi.

La creazione di questo spazio sul nostro territorio, è stata resa possibile dai fondi comunali messi a disposizione per l'apertura delle nuove attività, grazie ai quali l'idea di due giovani ragazzi si è potuta concretizzare.

Caponi David e Bianca Lassi hanno una grande passione che li accomuna, la scienza. Amano osservare, studiare, e soprattutto amano sperimentare. Sono partiti da quest'idea ed hanno pensato a Caleidoscopio come un ambiente che potesse racchiudere varie discipline, tutte connesse tra di loro.

Che si parli di natura, di piante, di animali o di esseri umani, i cicli che si vivono e si evincono passano molto spesso da concetti come abitudini, normalità e trasformazione; saranno queste, infatti, le basi che costituiranno il filo conduttore tra tutte le attività che saranno svolte all'interno del centro situato in piazza Dell'Unione Europea n°35.

Il progetto Caleidoscopio, oltre ai suoi ideatori, conta la presenza di altri giovani professionisti, primo fra tutti Andrea Bartoli Fangio, uno dei fondatori di Vivascienza, il quale durante questi anni è sempre stato presente e fondamentale nella realizzazione di tutto ciò, offrendo il suo costante supporto. A seguire, Martina Mennella, Andrea Vannini, Simone Rizzuto, Leonardo Platania, Alessandro Montanino, Marco Bonanni, Giacomo Panichi, Branzi Bruno e Sebastiano Londi che si sono messi in gioco insieme a loro per far sì che tutto questo prendesse forma.

Fonte: Ufficio Stampa

