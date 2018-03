Centro Antiviolenza Viareggio, istituzioni comunali pronte a trovare alternativa

I Sindaci, gli Assessori al Sociale e alle Pari Opportunità dei Comuni di Massarosa, Camaiore e Stazzema e Forte dei Marmi in merito alla problematica, sollevata in questi giorni, dal Centro Antiviolenza - Casa delle Donne di Viareggio, sulla messa in vendita da parte del comune di Viareggio dell'edificio che ospita la storica sede, manifestano vicinanza a tutte le donne che rappresentano la nostra società civile e a tutte le Associazioni coinvolte che svolgono meritoriamente la loro attività.

Anche le istituzioni comunali si rendono disponibili a trovare una soluzione alternativa. Una soluzione che risponda sia ai bisogni del Centro Antiviolenza, di cui si riconosce il positivo operato di questi 20 anni di azione sul territorio e i benefici ricaduti su tutto il nostro territorio versiliese e sia all'esigenza del Comune di Viareggio che ha manifestato l'intenzione di vendere una parte del proprio patrimonio immobiliare.

Tutti i Sindaci dei comuni sopramenzionati, quindi, credono che possa essere utile avviare un tavolo di confronto sin da subito con il Sindaco e gli Assessori del Comune di Viareggio per affrontare e gestire questa realtà che tocca profondamente tutti. Ad avviso dei sindaci, sarebbe opportuno sospendere la vendita in attesa di avere la disponibilità di altri locali da mettere a disposizione dell'associazione, da concordare con essa, garantire comunque la continuità, la fruibilità e la facile accessibilità del servizio e al tempo stesso cercare anche un'intesa, se necessario, con la Regione Toscana che possa essere da ausilio alla risoluzione del problema.

La posizione dell’Amministrazione Comunale di Seravezza

L’Amministrazione Comunale di Seravezza esprime, e non solo per questa specifica occasione, tutta la propria vicinanza all’Associazione Casa delle Donne di Viareggio, riconoscendone il grande ruolo svolto oggi e in tutti questi anni a favore di tutte le comunità del territorio. Un ruolo anti violenza insostituibile e di cui il tessuto sociale locale ha avuto costantemente bisogno. La Casa delle Donne è storica anche per questo, per essere ed esser stato un punto di riferimento stabile ed autorevole, capace, riconosciuto in quel luogo da tutti. L’Associazione Casa delle Donne merita tutta la riconoscenza e un’attenzione che intendiamo continuare ad assicurare.

Il Comune di Viareggio, nell’autonomia che contraddistingue e obbliga le scelte patrimoniali, nel decidere di inserire questo immobile nell’elenco dei beni in programmazione di vendita, ha certamente considerato l’importanza e il riferimento storico e sociale di cui esso è valore, annunciando la predisposizione di una valida e migliore alternativa sotto tutti i punti di vista. L’Amministrazione Comunale di Seravezza confida che il Comune di Viareggio sappia confermare le prospettive annunciate.

Fonte: Comune di Massarosa - Ufficio Stampa

