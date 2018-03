Una 'reggenza' alla guida del PD Toscana: il portavoce sarà Marco Recati

La direzione regionale del Pd della Toscana riunita oggi ha votato il seguente documento in cui ha individuato i componenti della reggenza che guidera’ il partito regionale: Marco Recati, investito della funzione di portavoce, Matteo Biffoni, Valerio Fabiani, Leonardo Marras e Adalgisa Mazza.

Di seguito il documento:

ORDINE DEL GIORNO DIREZIONE REGIONALE PD TOSCANA 17 MARZO 2018

La Direzione Regionale del Partito Democratico

- prende atto delle dimissioni del segretario regionale Dario Parrini e lo ringrazia per il lavoro svolto nei quattro anni in cui ha avuto la responsabilità di dirigere il partito;

- riconosce che i recenti risultati elettorali hanno dato un'indicazione chiara circa la necessità di aprire una stagione nuova;

- delibera di istituire una reggenza collegiale alla quale affidare la guida del partito regionale fino alla celebrazione del prossimo congresso regionale che l'assemblea del Pd Toscana convocherà secondo le indicazioni del partito nazionale;

- impegna la suddetta reggenza collegiale a:

1 - elaborare un documento politico da sottoporre alla prima assemblea regionale;

2 - promuovere momenti di analisi dei risultati elettorali anche in relazione ai cambiamenti socioeconomici dei nostri territori;

3 - individuare una commissione "Toscana 2030", con il coinvolgimento dei territori e delle migliori esperienze del partito e della società toscana, che possa elaborare una proposta ideale e programmatica in grado di rilanciare nuove politiche per il futuro della nostra regione e favorire la ricostruzione di un campo largo e plurale di centrosinistra;

4 - organizzare urgentemente un momento di confronto all'interno del partito sulle prossime elezioni amministrative, per condividere il percorso fatto fino ad oggi dai gruppi dirigenti ed esaminare le prospettive in essere in ogni realtà al voto ritenendo prioritaria la formazione di coalizioni imperniate sull'unità del centrosinistra, dato che sono in gioco sfide politiche importanti non solo per le comunità locali ma per tutta la regione;

5 - sollecitare a un impegno straordinario le federazioni provinciali, le unioni comunali e i circoli, per promuovere a ogni livello il più ampio confronto possibile;

6 - operare in stretto e permanente raccordo con la conferenza dei segretari territoriali e con le singole federazioni;

- individua come componenti della reggenza Marco Recati, investito della funzione di portavoce, Matteo Biffoni, Valerio Fabiani, Leonardo Marras e Adalgisa Mazza.

