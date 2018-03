Firmata la Carta di Collaborazione tra le sei Pro Loco del Montalbano

Sabato 17 marzo, presso la Casa Natale di Leonardo, Sala didattica, si sono riuite le Pro Loco di

Vinci, Carmignano, Poggio a Caiano, Sant’Amato, Cerreto Guidi e Quarrata per siglare la Carta di

Collaborazione a cui stavano lavorando già da tempo.

La Carta dà ufficialità ad un progetto, nato un anno, fa che mette a confronte le sei associazioni su

problematiche comuni. Turismo in prima linea, ma non solo.

Già stanno lavorando due gruppi, uno dedicato ai sentieri del Montalbano, l’altro ad eventi di

interesse culturale. Sono state coinvolte anche altre Associazioni del territorio, ognuna delle quali

ha propri campi d’azione.

L’intento è quello di voler creare una sinergia di forze che aiutino ogni singolo territorio a

sviluppare le potenzialità, cercando di lavorare sulle criticità.

Sinergie che andranno convogliate in una rete, anche a livello regionale, che possa dare visibilità ad

ogni iniziativa, oltre che a quelle condivise.

L'Unpli Toscana ha accolto questa Carta di collaborazione in maniera entusiasta, dando appoggio

completo.

Anche le istituzioni, che fin dall'inizio ha accolto l'idea con piena apertura, saranno coinvolte di

volta in volta nelle iniziative proposte. L’appoggio Istituzionale è, su questi temi, fondamentale,

anche tenendo conto dell'avvicinarsi del 2019, quando ricorrerà il cinquecentenario della morte di

Leonardo.

Fonte: Pro Loco Montalbano

Tutte le notizie di Vinci