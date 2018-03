Giovanissime Empoli Ladies Campionesse di Toscana

Le Giovanissime Ladies si aggiudicano il titolo di Campionesse di Toscana 2017/2018. La vittoria per 2-0 in casa del Marzocco Sangiovannese (gol di Malvone e Cicciarelli) consente di chiudere in testa il campionato e di festeggiare il titolo di campionesse. La classifica dice che i punti fatti sono 55 con 18 vittorie , un pareggio ed una sconfitta . I gol fatti sono stati 111, secondo miglior attacco, quelli subiti 10, miglior difesa. Complimenti a bomber Malvone che ha realizzato ben 41 dei 111 gol azzurri laureandosi quindi capocannoniere della squadra. La vittoria é soprattutto frutto del lavoro delle ragazze e dello staff azzurro ma anche del supporto di genitori, parenti e appassionati che hanno partecipato al film di questa stagione. Le protagoniste assolute di questo film sono state, in ordine alfabetico: Alessandroni Milena, Baccellini Gaia, Bulleri Laura, Calosi Lucrezia, Cicciarelli Giulia, Ceccarelli Viola, Chimenti Matilde, Della Monica Manuela, Geri Rebecca, Iacoponi Giulia, Lezzi Naomi, Malvone Sofia, Meacci Aurora, Nebbiai Matilde, Puddu Rebecca, Scognamiglio Alessia, Veracini Peruzzi Emma. Alla regia: Mister Mirko Grilli; aiuto regista: Elisa Caucci. Supporto logistico, guardalinee e appassionato sostenitore della cantera azzurra: Valerio Bachi.

La stagione non è ancora finita, le azzurre sono attese da un torneo prestigioso a Pordenone, dalla Coppa Toscana e dalla Fase Nazionale della categoria.



Fonte: Empoli Ladies

