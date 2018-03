T.N.T. Empoli Sincronizzato undicesimo ai campionati italiani invernali 'Juniores'

T.N.T. Empoli Sincronizzato undicesimo classificato ai campionati italiani invernali 'Juniores' disputati al Centro federale di Verona e vinti dalla Rari Nantes Savona. Il bel risultato, su 45 società presenti e arricchito dal primato con 201 punti fra quelle toscane davanti alle pratesi Futura Club I Cavalieri e Azzurra Nuoto, ha ribadito la notevole caratura delle atlete allenate da Diletta Scudieri. Dal canto suo, in gara, Valentina Alderotti già due collegiali all'attivo nella nazionale di questa categoria (classi 2000-'01-'02), ha confermato il ruolo di leader della squadra biancazzurra. La diciottenne sincronette empolese si è distinta per l'eccellente 9° posto negli esercizi Obbligatori (73,815 punti), ma ha fornito prestazioni di rilievo nel 'Solo' piazzandosi 15^ sia nel programma tecnico (72,088) sia in quello libero (71,900) e 14^ (143,988) nella combinata. Pure nel Duo ha chiuso 17^ sia il tecnico (67,139) sia il libero (70,867), insieme alla sua compagna di sempre nonché coetanea Olivia Giustini con la quale ha concluso 18^ (138,006) la combinata. La stessa Giustini, nel Solo, è arrivata 27^ (65,367) nel tecnico; 37^ nel libero (65,700) e 31^ (131,067) nella combinata; mentre, negli Obbligatori, ha terminato 134^ (63,930). Convincenti anche le esibizioni di Anna Caprara ('00) e Livia Chiarugi ('02) nel Duo: 32esime (62,483) nel programma tecnico, 37esime (64,167) in quello libero e 34esime nella combinata (126,650). Negli Obbligatori, quindi, la Caprara è giunta 120^ (64,826); Matilde Migliorini (classe 2003 e per età appartenente alla categoria 'Ragazze') 145^ (63,151) e la Chiarugi 221^ (57,008).

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

SOLO - PROGRAMMA TECNICO

15 Team Nuoto Toscana Empoli 72,088 Alderotti Valentina

27 Team Nuoto Toscana Empoli 65,367 Giustini Olivia '00

CLASSIFICA - Duo - Programma Tecnico - Eliminatorie

17 Team Nuoto Toscana Empoli 67,139 Alderotti Valentina '00 Giustini Olivia '00

32 Team Nuoto Toscana Empoli 62,483 Caprara Anna '00 Chiarugi Livia '02

CLASSIFICA - Solo - Programma Libero - Eliminatorie

15 Team Nuoto Toscana Empoli 71,900 Alderotti Valentina '00

37 Team Nuoto Toscana Empoli 65,700 Giustini Olivia '00

CLASSIICA COMBINATA - Solo

14 TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 143,988 Alderotti Valentina '00

31 TEAM NUOTO TOSCANA EMPOLI 131,067 Giustini Olivia

CLASSIFICA - Duo - Programma Libero - Eliminatorie

17 Team Nuoto Toscana Empoli 70,867 Alderotti Valentina '00 Giustini Olivia '00

37 Team Nuoto Toscana Empoli 64,167 Caprara Anna '00 Chiarugi Livia '02

CLASSIFICA COMBINATA - Duo

18 Team Nuoto Toscana Empoli 138,006 Alderotti Valentina '00 Giustini Olivia '00

34 Team Nuoto Toscana Empoli 126,650 Caprara Anna '00 Chiarugi Livia '02

CLASSIFICA - Obbligatori

9 Alderotti Valentina '00 Team Nuoto Toscana Empoli 73,815

CLASSIFICA GENERALE

11 Team Nuoto Toscana Empoli 201,000

