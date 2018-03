Elezioni Rsu scuola, università e ricerca: a Firenze la convention dei candidati Cisl

Sono oltre mille in Toscana i candidati Cisl nelle elezioni per le RSU (rappresentanze sindacali unitarie) di scuola, università e ricerca, in programma il 17, 18 e 19 Aprile prossimi.

Una parte di loro, almeno 200 persone, si ritroveranno domani, mercoledì 21 Marzo, a Firenze nell’Auditorium della Cisl toscana (via Dei 2/a), dalle ore 15, per la convention di presentazione delle liste Cisl. Solo per quanto riguarda la scuola (il comparto più numeroso dei tre) saranno oltre 60 mila i lavoratori (docenti e non docenti) chiamati al voto, con 868 candidati Cisl.

“Un appuntamento importate – dice il segretario generale della Cisl Scuola, Giovanni Vannucci, che sarà presente all’iniziativa - che non vuole essere rituale ma improntato sui problemi e le proposte per migliorare questo, che è uno dei settori cruciali per dare un futuro al nostro Paese. Le elezioni RSU diventanto tanto più importanti dopo l’accordo appena firmato per il nuovo contratato, che restituisce spazio alla contrattazione e quindi alle rappresentanze sindacali di chi la scuola la vive ogni giorno. Per essere protagonisti del nostro lavoro.”

All’incontro con i candidati e le candidate RSU saranno presenti anche il segretario generale nazionale della Cisl-FSUR (federazione scuola università ricerca) Maddalena Gissi, il segretario toscano della Cisl Ricerca Oreste Sorace, il segretario confederale nazionale Cisl Angelo Colombini e il segretario generale Cisl Toscana Riccardo Cerza.

