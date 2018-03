Paper Group/Tissuetech, due incontri con sindacati e azienda

Due incontri, rispettivamente con sindacati ed azienda, convocati dal consigliere del presidente per il lavoro Gianfranco Simoncini, hanno affrontato oggi la vicenda dell Paper Group/Tissuetech, che produce tovaglioli di carta in tre stabilimenti nel Comune di Capannori. Agli incontri hanno partecipato anche il sindaco di Capannori Luca Menesini, i consiglieri regionali Marco Niccolai e Stefano Baccelli.

Le organizzazioni sindacali hanno fatto presente la preoccupazione dei lavoratori per le prospettive dell'azienda, attualmente in concordato preventivo. Secondo i sindacati il gruppo che sta attualmente gestendo l'azienda starebbe prefigurando una riduzione significativa dei 150 posti di lavoro attuali, senza peraltro attivare strumenti di tutela o ammortizzatori sociali. Per questo motivo è stato chiesto l'intervento della Regione e delle istituzioni perchè sollecitino una gestione sociale della vicenda.

I rappresentanti della proprietà, nel secondo incontro al quale ha partecipato anche il precommissario nominato dal tribunale, hanno illustrato le azioni che l'azienda sta mettendo in atto per presentare il piano concordatario per una situazione debitoria di oltre 65 milioni di euro e che dovrà portare ad un riposizionamento delle produzioni, con l'abbandono di alcune linee produttive.

La Regione e le istituzioni hanno chiesto all'azienda di riflettere sul progetto annunciato e di prevedere il mantenimento dei livelli occupazionali attraverso l'utilizzo degli ammortizzatori sociali in modo da traghettare l'azienda verso la nuova organizzazione e, comunque, di gestire eventuali esuberi in accordo con le organizzazioni sindacali.

La Regione si è detta disponibile ad accompagnare il percorso con suoi strumenti e facendo da tramite con il ministero del lavoro, ribadendo, se il caso, la possibilità di riconvocare il tavolo nelle prossime settimane per una mediazione fra le parti.

Fonte: Regione Toscana

Tutte le notizie di Capannori