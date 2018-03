Pd, Sonetti: "Serve ampia alleanza delle forze democratiche e progressiste"

"Un'ampia alleanza delle forze democratiche e progressiste è l'unica strada per vincere le imminenti elezioni amministrative nella nostra provincia. A partire da Santa Maria a Monte, Montecatini Val di Cecina e Pisa". Questo quanto si legge in una nota del segretario provinciale del Pd di Pisa, Massimiliano Sonetti.

L'obiettivo, in vista dei prossimi appuntamenti elettorali in Toscana e recependo le direttive del Pd regionale, è quello di formare "una coalizione larga di centrosinistra, con la maggioranza attuale e allargando alle forze politiche e civiche che si rifanno a quei valori e ideali, anche laddove questo possa significare riconsiderare le proposte già formulate dal partito e offerte alla valutazione delle altre forze politiche. L'unità, anche per il Pd pisano, viene prima di tutto".

Sonetti allude anche alle tensioni intorno ad Andrea Serfogli, prossimo possibile candidato sindaco PD a Pisa , ma poco apprezzato da LeU: "Ci appelliamo, nel rispetto dei ruoli - conclude Sonetti - al senso di responsabilità di ciascuno dichiarandoci pronti ad affiancare i dirigenti delle unioni comunali di Santa Maria a Monte e Montecatini Val di Cecina e in particolare di Pisa, nel portare a termine con successo, nei prossimi giorni, la costruzione a sostegno di una candidatura condivisa di un'ampia coalizione delle forze democratiche, civiche e progressiste".

