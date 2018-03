Aeroporto di Firenze, Razzanelli (FI): "Nardella e Rossi sotto scacco dalla sinistra"

"Ha dell'assurdo la situazione che stiamo vivendo attorno allo sviluppo di Peretola - commenta Mario Razzanelli, esponente di Forza Italia a Palazzo Vecchio - il Presidente della Regione Toscana e quello della Città Metropolitana si ritrovano ad appellarsi ai sindaci di sinistra per scongiurare il veto politico sulla nuova pista. Non dovrebbe spettare all'opposizione difendere Enrico Rossi e Dario Nardella dai 7 comuni della Piana che sono ricorsi al Tribunale Amministrativo Regionale, ma tant'è. Sulla nuova pista si basa gran parte della crescita economica dell'area fiorentina e toscana".

"Migliaia di imprenditori toscani - prosegue Razzanelli - potrebbero ottenere vantaggi dal potenziamento dello scalo e ridurre la questione ad una schermaglia politica interna al PD ed ai satelliti Sì e Leu appare quanto mai sgradevole dopo anni di attesa. Sia Rossi che Nardella si dicono poco preoccupati, ma per andare avanti serve liberarsi dai lacci che frenano lo sviluppo dell'economia e che in campagna elettorale hanno detto entrambi di voler ridurre. Migliaia di posti di lavoro, di buyers, di contatti e contratti rischiano di andare perduti. Sulla vicenda di Castello, Unipol si sta tutelando in vista della cessione dei terreni edificabili a Corporacion America Italia, ma la vicenda ha radici lontane che tutti ben conosciamo e che è ben presente soprattutto a quella accozzaglia di sinistra che oggi vediamo bisticciare".

Fonte: Ufficio Stampa

