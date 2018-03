Allerta meteo, incontro presso il Centro Commerciale Coop Centro*Sesto

Consorzio LaMMA, Servizio comunale di Protezione Civile di Sesto Fiorentino, Centro Commerciale Coop Centro*Sesto e Sezione Soci Coop Sesto Fiorentino - Calenzano, insieme per una iniziativa dedicata al meteo in occasione della giornata mondiale della meteorologia, il 23 marzo.

Dalle previsioni all'Allerta Meteo: mostra espositiva per capire meglio questo tema di stretta attualità e breve conferenza di presentazione per poi passare alle domande e curiosità dei cittadini. L'appuntamento è per venerdì 23 marzo alle ore 17 presso Coop Sesto. Interverranno i previsori del consorzio LaMMA e i referenti del servizio comunale di Protezione Civile che saranno pronti a sciogliere ogni dubbio e rispondere a tutte le domande dei partecipanti.

Nei prossimi giorni sarà possibile lasciare la propria domanda su appositi pannelli presenti presso lo spazio Soci dell'IperCoop di Sesto o sui profili Social della Protezione Civile Sesto Fiorentino così da raccogliere dubbi o semplici curiosità a cui poi i relatori risponderanno durante l'incontro.

Quanto ne sai dell'allerta meteo? Sai cosa fare in caso di allerta? Ti piacerebbe conoscere e incontrare da vicino le persone che si occupano delle previsioni meteo in Toscana? Occasione unica, quella di venerdì prossimo, per togliersi ogni curiosità, approfondire temi come la predicibilità del meteo e il clima pazzo che ogni anno colpisce in maniera sempre più irruenta le nostre città.

L'evento vede tre protagonisti uniti da un solo tema:

- LaMMA, il consorzio tra Regione Toscana e Consiglio Nazionale delle Ricerche che in Toscana rappresenta la componente meteorologica del Centro Funzionale Regionale nella catena di allertamento;

- Unicoop Firenze, che da sempre ha un occhio di riguardo per l'Ambiente e che, con la Sezione Soci di Sesto Fiorentino - Calenzano, ha da tempo intrapreso una collaborazione con la Protezione Civile;

- Servizio comunale di Protezione Civile di Sesto Fiorentino che da molti anni punta molto sulla prevenzione con campagne di informazione sul territorio e sui social. Ultima delle iniziative per la diffusione delle Allerte Meteo, l'installazione di schermi in ogni farmacia comunale con la diramazione in tempo reale di criticità.

Fonte: Consorzio LaMMA - ufficio stampa

