Il colpo di scossa, al teatro di Lamporecchio una commedia in vernacolo fiorentino

Nuovo appuntamento sabato 24 marzo, presso il Teatro comunale di Lamporecchio, con la stagione teatrale amatoriale: la compagnia Marvesio, infatti, porterà in scena “Il colpo di scossa”, commedia in vernacolo fiorentino scritta e diretta da Maria Adelaide Faccenda.

La vicenda si svolge ai giorni nostri in una città toscana. Una famiglia cerca di tenere in attività un maglificio oberato da debiti e dalla concorrenza di alcune ditte cinesi, ormai presenti sul territorio. Ma i risultati sono scarsi e il maglificio “Arcobaleno” ormai si regge con l’aiuto della pensione di due vecchi e con qualche espediente per evadere il fisco. Le cose peggiorano il giorno in cui fa ingresso nella fabbrica il finanziere Alfio Carrone e pretende di vedere i registri della contabilità. Tutti si fanno prendere dal panico sapendo benissimo che non c’è niente in regola e le due operaie lavorano senza contratto. Sarà l’idea di nonna Palmira a ribaltare la situazione fra mille tribolazioni… e se volete sapere se il maglificio riuscirà a salvarsi non vi resta che venire a vedere di persona la sua produzione di maglie!

Il testo teatrale della commedia è arrivato finalista al XXXI Premio Firenze con la seguente motivazione: “per una garbata farsa su cinesi, lavoro nero, contabilità approssimativa e tasse gravose di un piccolo maglificio artigiano”.

Per informazioni e biglietti: 333 8598362 - www.comune.lamporecchio.pt.it.

Fonte: Comune di Lamporecchio - Ufficio Stampa

